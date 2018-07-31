《中國要聞》外媒：阿里巴巴和京東已擱置發行ＣＤＲ

《經濟通通訊社３１日專訊》據《華爾街日報》報道，中國政府６月推行ＣＤＲ，意圖吸引

新經濟企業到Ａ股市場作第二上市，但監管機構對此的熱情已極速降溫。報道引述知情人士稱，

阿里巴巴和京東均已擱置發行ＣＤＲ的計劃，而相關官員們亦擔心股市疲軟，無力吸收如此大規

模的股票發行，進一步吸乾Ａ股市場資金流動性。（ｅｙ）

