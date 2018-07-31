  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/07/2018 09:03

【聚焦數據】中國７月官方製造業ＰＭＩ回落至５１﹒２，略低預期

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，７月份製造業ＰＭＩ為５１﹒２％，略低預
期的５１﹒３％，比上月回落０﹒３個百分點，但連續５個月位於５１﹒０％以上，製造業持續
處在相對穩定的景氣區間。
　　７月非製造業商務活動指數為５４﹒０％，比上月回落１﹒０個百分點，連續１１個月保持
在５４﹒０％及以上的較高景氣區間，表明非製造業繼續保持較快增長。
　　７月份，綜合ＰＭＩ產出指數為５３﹒６％，低於上月０﹒８個百分點，表明企業生產經營
活動總體繼續保持擴張，但步伐放緩。（ｃｔ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態31/07/2018
北極熊遭射殺 遊客「入侵」惹爭議
中國故事30/07/2018
【退市新規】中證監修改退市規則 ST股重挫 創業板跳水
FOCUS30/07/2018
【FOCUS】侵侵正面出拳＋「老朋友」背後捅刀 人幣逆風升級
生財有道30/07/2018
【年金解惑－你要知】認清年金為保障而非增值 留意退保風險
生財有道30/07/2018
【年金解惑－你要知】全民退保擱置 公共年金成退休新出路？
興證快訊30/07/2018
居屋又破頂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】只野仁水墨畫冊《政‧漫》（親筆簽名版）

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【etnet Bonus賞你】華懋集團六大商場 x芝麻街「So Cute! Sports 毛巾」+「萌小小球鞋袋」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN