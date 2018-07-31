【聚焦數據】中國７月官方製造業ＰＭＩ回落至５１﹒２，略低預期

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，７月份製造業ＰＭＩ為５１﹒２％，略低預

期的５１﹒３％，比上月回落０﹒３個百分點，但連續５個月位於５１﹒０％以上，製造業持續

處在相對穩定的景氣區間。

７月非製造業商務活動指數為５４﹒０％，比上月回落１﹒０個百分點，連續１１個月保持

在５４﹒０％及以上的較高景氣區間，表明非製造業繼續保持較快增長。

７月份，綜合ＰＭＩ產出指數為５３﹒６％，低於上月０﹒８個百分點，表明企業生產經營

活動總體繼續保持擴張，但步伐放緩。（ｃｔ）

