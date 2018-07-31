《經濟通通訊社３１日專訊》內地媒體報道，碧桂園（０２００７）在近期工地安全事故頻
密發生後，已於２７日晚宣布全國停工整改。該公司指，截至目前已經有約９８％碧桂園的工地
通過驗收並且復工，全國已經復工的工地超過２４００個，尚有６０餘個項目仍未完成整改。
（ｅｎ）
31/07/2018 16:02
報道指碧桂園全國有約９８％工地通過驗收並且復工
《經濟通通訊社３１日專訊》內地媒體報道，碧桂園（０２００７）在近期工地安全事故頻
密發生後，已於２７日晚宣布全國停工整改。該公司指，截至目前已經有約９８％碧桂園的工地
通過驗收並且復工，全國已經復工的工地超過２４００個，尚有６０餘個項目仍未完成整改。
（ｅｎ）
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