《匯市縱橫－蕭啟洪》市場先生測戰役，股市走勢成關鍵

《匯市縱橫》貿易戰又有新進展，美國與歐盟達成貿易協議，雙方同意暫緩開徵新關稅，期

望透過談判達至零關稅，白宮經濟顧問庫德洛表示，歐盟將與美國聯手對抗中國的貿易措施。筆

者３月在本欄提及三國時赤壁之戰東風助孫劉聯軍擊敗曹操之故事，來比喻中美歐的三國關係，

可是現時美方暫佔先機，拉攏了歐盟這一東風。



＊中方改變去槓桿政策＊



《周易．系辭下》曰：「窮則變，變則通，通則久。」當美歐宣布聯合聲明之際，國家主席

習近平出訪亞非五國，並在金磚國家峰會上表示，全球的「單邊主義」和「貿易保護主義」加劇

，金磚國家應抵制貿易戰，有意改為聯合新興經濟體應對之。內政方面，國務院上周提出減稅及

增加基建方案，人民銀行亦透過下調存款準備金率以及推出１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作

，反映中方改變過往去槓桿政策，以相對寬鬆的財政及貨幣政策以應對貿易戰所帶來的影響。



＊「市場先生」洞悉先機＊



貿易戰打得如火如荼，各國施展渾身解數，在此可參考華爾街教父級分析師畢格斯

（Ｂａｒｔｏｎ Ｂｉｇｇｓ）的著作《財富、戰爭與智慧：二戰投資啟示錄，失序時代的投資

智慧》。畢格斯分析了二次世界大戰的轉折點和市場績效的關係，指「市場先生」有種洞悉先機

之力。例如，中途島戰役扭轉了美軍落後的戰局，股市便開始在美軍在戰役取得勝利之前便不斷

上漲。德軍在進攻蘇聯之際便開始落入泥沼，戰況急轉直下，德股在那時原來早已見頂。



＊貿易戰美國暫時領先＊



換言之，畢格斯認為「市場先生」能夠預測戰爭結果。自特朗普於今年３月２２日簽署備忘

錄正式宣布向中方價值６００億美元商品徵收關稅，道指至今升約４﹒８％，上證指數至今跌約

１２％。若根據畢格斯理論，對比中美兩國的股市變幅，「市場先生」更預測美國於此次戰役暫

時領先。事實上，現今核大國爆發戰爭可能性比較低，因此筆者以貿易戰代替傳統戰爭作分析參

考而已。



＊聯儲會後聲明甚關鍵＊



回歸經濟基本面，美國第二季國內生產總值（ＧＤＰ）按年增長４﹒１％，為２０１４年第

三季以來最好。本周五（３日）的美國７月非農業職位數據亦將公布，市場預料失業率將回落至

３﹒９％。美國經濟數據造好支持了美股表現，難怪特朗普信心十足，到處點火頭，不怕美股跌

。此外，聯儲局將於周三（１日）發表議息聲明，預料維持利率不變。美匯企穩９４水平，若議

息聲明立場偏鷹，例如暗示年底再加息一至兩次，美匯或有可能再次上試９５，非美元貨幣暫時

難以樂觀也。



＊本周策略＊



英鎊：本周建議候高於１﹒３２８０沽出英鎊兌美元，目標１﹒３０００，止蝕

１﹒３４８０。

歐元：本周建議候高於１﹒１８２０沽出歐元兌美元，目標１﹒１６２０，止蝕

１﹒２０００。



《永隆銀行司庫 蕭啟洪》

