《股壇解碼－戴名》特朗普籠絡人心；裕元集團（５５１）割肉餵鷹

《股壇解碼》上周美國總統特朗普與歐盟委員會主席容克在白宮會面後對外宣布，雙方同意

建立零關稅的關係。倘若他日事成，一直扮演國與國之間貿易協調角色的世貿組織（ＷＴＯ）將

失去作用，事件再一次證明特朗普的深謀遠慮。美國在和中國大打貿易戰的同時，巧妙地和世界

第三大經濟體（歐盟）聯手結盟，對歐盟來說，美國市場還是比中國市場來得吸引。貿易戰帶給

美國的首要難題是滯銷產品如何銷售，現在特朗普利用和歐洲的關係來解決滯銷的問題。既然銷

售問題解決了，相信特朗普在貿易戰的立場會愈來愈強硬，美國又一次化被動為主動。之前特朗

普面對中國的反擊措施看似不懂如何還擊，實際上是透過隔空喊話來換取時間作反擊部署，現在

和歐盟達成共識，以特朗普的性格必定會很快速的開發這個第二市場，當與歐盟的貿易條款落實

後，相信特朗普口中的５０００億美元關稅制裁將會緊接出台，相信中國只能艱難應對，目前還

看不到任何籌碼在中國手上。



＊歐日爭相獻媚＊



日本與歐盟簽署貿易協定，然後歐盟也和美國結盟，日本是變相和美國扯上關係了，雖然日

本一直都和美國關係密切，最近因為靠攏中國而受到美國某程度上冷遇，這樣曲線和美國走在一

起，是真的巧合還是另有內情就不得而知，但中國在國際貿易上越趨被動和落於下風則是不爭的

事實。



＊內地掩耳盜鈴＊



人民銀行剛剛決定放水，四大國有行的深圳分行便將首套房按揭利率上浮１５％，同時二套

房利率也上浮了２０％。按道理在貨幣全面寬鬆的環境下，市場利率下行引致房貸利率跟隨下調

，現在銀行提高房貸利率肯定不是市場行為，估計是窗口指導的情況居多。上周三（２５日）晚

上網絡曝光一份深圳市規劃國土委的請示文件，內容包括禁止以企業名義購房，對個人限售和離

婚兩年內購房被視作二套房的政策諮詢，相信很快就會落實公布。文件中提到一個非常重要的信

息，２０１７年深圳不動產未滿３年買賣的商品房約２１８萬平方米，佔二手房的總銷售面積的

４６％，市場即時一片嘩然，皆因持貨未滿３年轉手的交易可以推斷為炒家盤。官方一直強調房

地產調控效果不佳是因為房價飆升主要由剛需推動，炒賣成分微乎其微，但２０１７年的數據顯

示，在貨幣政策緊縮的環境下竟然有接近一半的成交來自投機炒賣，那在２０１５年當時的寬鬆

政策影響下，剛需購房相信佔不了多少，今年貨幣政策進一步收緊和利率上調的雙重夾擊下，樓

市泡沫爆破已是一步之遙。



＊港股偃息旗鼓＊



上周五（２７日）恆指收２８８０４點，之前預計７月份恆指將在２９０００點附近結算，

雖然本周一（３０日）才結算，但大戶平倉動作在上周四（２６日）便開始，具體情況已在未平

倉合約數目上顯示出來。上星期已是７月份的最後階段，８月期權和期指已出現建倉跡象，相信

大盤會下試２７３００點附近。近期備受追捧的內銀股方面，建行（００９３９）和工行

（０１３９８）的呆壞帳在最近五年增長數倍，無疑是投資內銀股的隱性風險，到最後有多少能

成功收回是一個問號，在人民幣貶值預期帶動經濟下行的影響下，可以預期的是壞帳只有不斷增

加的可能，透過盈利的增長來抵消這不利因素相信可能性不大，投資者不要盲目跟風。本周日（

２９日）在一個證券界的私人聚會上聽聞小米集團（０１８１０）會下破１４﹒５元，是真是假

很快知曉。



＊股票簡評：裕元現不宜沾手＊



裕元集團（００５５１）主要業務為製造及銷售運動鞋、運動型休閒鞋、便服鞋及戶外鞋。

集團身為全球最大的品牌運動鞋及便服鞋製造商之一，生產線分布於中國、越南和印尼。客戶包

括多間大型國際品牌如Ｎｉｋｅ、Ａｄｉｄａｓ、Ｒｅｅｂｏｋ、Ａｓｉｃｓ、Ｎｅｗ

Ｂａｌａｎｃｅ、Ｐｕｍａ、Ｔｉｍｂｅｒｌａｎｄ和Ｒｏｃｋｐｏｒｔ。產品主要銷往中國及

歐美，以至亞洲其他地區市場。集團今年１月擬以總代價接近６８億元向寶成工業股份（持有集

團４９﹒９９％權益）出售寶勝國際（０３８１３）的股權，寶勝國際作為集團從事零售運動服

裝業務的分支也難逃被出售命運，零售市場的低迷已略知一二，既然自己的零售渠道都願意放棄

，相信集團眾多客戶的業績也應該好不到哪裡去，當時裕元集團就變相給投資者發盈警了。正好

集團上周發盈警，預料中期業績純利會同比減少約４０％至４５％，主要受到衍生金融工具公平

值變動所造成的帳面虧損估計約２２００萬美元，融資成本則按年上升和製造業務營收減少的影

響所致。裕元集團的非全資子公司鷹美（０２３６８）早前向集團買入越南廠房以應付美歐定單

，由於鷹美客戶有美國Ｎｉｋｅ、Ｔｈｅ Ｎｏｒｔｈ Ｆａｃｅ等以美歐地區為主的品牌，這

種安排其實無可厚非，但由於鷹美並非裕元集團的全資子公司，也意味著來自鷹美的利潤將減少

。集團ＯＤＭ的月度銷售額在４月份下降約５％而５月份又逆轉上升２﹒６％，因為一般大品牌

的訂單都比較穩定和有計劃，不應該出現大上大落的情況，感覺訂單的透明度不高，加上之前集

團的各種動作，包括出售越南廠房，出售零售業務（雖然失敗告終）和透過回購支持股價，這些

都給人有急於套現的感覺。畢竟在盈警時期回購股份有托市嫌疑，投資者現階段不宜沾手，合理

建倉價１２元。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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