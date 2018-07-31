《經濟通通訊社３１日專訊》渣打集團（０２８８８）公布截至６月底止中期業績，期內法
定除稅前溢利為２３﹒４６億（美元．下同），按年升３３﹒８％，每股法定盈利４０﹒７仙。
由於業務表現改善，恢復派發中期股息每股６仙。
期內，母公司股東應佔溢利為１５﹒６億元，按年升３０﹒４％；普通股股東應佔溢利為１
３﹒４３億元，升３８﹒３％。（ｃｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
31/07/2018 12:16
渣打中期稅前盈利升至２３﹒４６億美元勝預期，恢復派發息６美仙
《經濟通通訊社３１日專訊》渣打集團（０２８８８）公布截至６月底止中期業績，期內法
定除稅前溢利為２３﹒４６億（美元．下同），按年升３３﹒８％，每股法定盈利４０﹒７仙。
由於業務表現改善，恢復派發中期股息每股６仙。
期內，母公司股東應佔溢利為１５﹒６億元，按年升３０﹒４％；普通股股東應佔溢利為１
３﹒４３億元，升３８﹒３％。（ｃｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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