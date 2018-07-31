《日入而息》騰訊市值蒸發逾萬億元，中國ＰＭＩ回落貿戰影響浮現

《今天重點》﹡騰訊（００７００）股價較高位跌２５％，市值蒸發１﹒１萬億元

﹡中國７月官方製造業ＰＭＩ回落至５１﹒２，略低預期；交行表示ＰＭＩ回

落外需走弱，下半年關注中美貿戰影響；分析指擴內需成經濟壓艙石，積極

財政及寬信用振基建



《即日市況》﹡騰訊捱沽，港股收跌１５０點報２８５８３守十天線，成交８７５億



《深滬股市》﹡滬指縮量收升０﹒３％石油地產股領漲，７月累升１％



《美元匯價》﹡美歐共識仍待談判，歐元料維持上落市；歐元最新報１﹒１７２７╱３１，

日圓最新報１１１﹒５６╱５８



《公司業績》﹡信義玻璃（００８６８）中期純利２０億元，升近２３％，派息２５仙

﹡理文化工（００７４６）中期純利５﹒５４億元，按年升１２５﹒６％

﹡理文造紙（０２３１４）中期純利升３６％至２９﹒８億元，息２０仙

﹡富一國際（０１４７０）年度虧損收窄至２０２５萬元，不派息

﹡渣打（０２８８８）中期稅前盈利升至２３﹒４６億美元勝預期，恢復派發

息６美仙；渣打集團上半年大中華及北亞地區稅前基本盈利升２６％；中期

基本稅前盈利升２３％，信貸減值減少５０％；收入增長符合５ ７％中期

目標，有信心ＲＯＥ提升至逾８％

﹡珩灣科技（０１５２３）中期多賺１５％至４７４萬美元，中期息２﹒９２

港仙

﹡甘肅銀行（０２１３９）淨利潤按季升約１３５％至２２﹒１億元人民幣

﹡澳博（００８８０）中期純利升５７％息８仙，博彩淨收益升９﹒６％



《公司資訊》﹡千盛集團（０８４７５）今招股，入場費約４０４０元

﹡遼寧成大擬Ｈ股上市，中證監昨日接受材料

﹡恆地（０００１２）以１４﹒４５億元奪紅磡舊樓業權，擬作大型發展

﹡美聯表示樓價年內累升約１１﹒７％，創６年同期新高

﹡新地（０００１６）ＰＡＲＫＹＯＨＯ Ｍｉｌａｎｏ周六售３２８伙

﹡歌禮（０１６７２）超購逾８倍，每股定價１４元

﹡Ｈｙｐｅｂｅａｓｔ（０８３５９）已向聯交所申請轉至主板上市

﹡小米生態鏈據報新設貴金屬、產品探索及投資部門

﹡中泛控股（００７１５）出售電動車公司權益予母公司套現１億元

﹡中國支付通（０８３２５）終止出售互聯網小額信貸業務

﹡中國鋁罐（０６８９８）收購意大利金屬包裝生產線，涉５４７５萬元

﹡自然美（００１５７）擬向台灣東森售最多５１％股權，涉資逾９億元

﹡博駿教育（０１７５８）有自己的優勢，做好自身業務

﹡香港教育（０１０８２）料年度金融資產公平值錄收益３１９０萬元

﹡浩德控股（０８１４９）已向聯交所提交轉板申請

﹡國泰（００２９３）全面評估區域業務，日本推提前退休方案

﹡理文化工（００７４６）未來產品銷售及原材料以內需為主，價格平穩

﹡第一視頻（０００８２）擬用６﹒３億購遊戲應用程式及直播平台公司

﹡報道稱國泰（００２９３）擬裁海外員工，整合銷售、貨運及地勤等業務

﹡渣打（０２８８８）派息隨業務改善增加，中長期ＲＯＥ增長逾８％；貿易

磨擦對業務影響有限，料影響收入１％至３％

﹡匯控（００００５）昨再回購２１２萬股，涉資１５４１萬英鎊

﹡萬泰（０８１０３）每手買賣單位改為２０００股

﹡鴻騰精密（０６０８８）斥２８２８萬購車載攝像頭及電子鏡技術業務

﹡醫思醫療（０２１３８）與生物技術公司合作，獲香港體檢業務獨家權

﹡理文造紙（０２３１４）未來工作比重將投資海外較多，人民幣貶值對公司

影響微

﹡中國鐵塔（００７８８）公開發售已獲超額認購

﹡鼎和礦業（００７０５）梁維君已辭任行政總裁職務

﹡富衛保險考慮於新加坡以「同股不同權」上市



《國企紅籌》﹡中鐵建與貴州省交通運輸廳簽協議，在公路航道等合作

﹡天津發展（００８８２）曾小平退任董事會主席及執董職務

﹡農行（０１２８８）申請開展存託憑證試點存託業務，中證監已接收材料



《神州民企》﹡據報騰訊（００７００）與三星電子聯手投資智能喇叭及遊戲開發；騰訊股

價較高位跌２５％，市值蒸發１﹒１萬億元

﹡報道指碧桂園（０２００７）全國有約９８％工地通過驗收並且復工

﹡世房（００８１３）向交通銀行借貸１５億元，用作還債及一般企業用途

﹡金衛醫療（００８０１）終止收購中國臍帶血庫業務

﹡富貴鳥（０１８１９）正在策劃復牌計劃，繼續停牌

﹡鎳資源（０２８８９）上市覆核聆訊已排期於１０月份

﹡中集天達（００４４５）斥資６億元人民幣收購消防車生產商

﹡眾安保險（０６０６０）布局大眾健康科技，全球尋覓合作夥伴



《中國要聞》﹡中國７月官方製造業ＰＭＩ回落至５１﹒２，略低預期

﹡統計局表示製造業ＰＭＩ出現波動但運行基本穩定

﹡官媒表示熱點及三四線城市政府應做好地價樓價聯動調控；退市新規應增加

凍結帳戶及股份回購條款

﹡長春樓市新政：商品房須申報銷售價格後方可銷售

﹡浙江十部門聯合治理房產市場，重點查處囤房壟斷行為

﹡審計報告揭公司炒樓推升樓價，專家建議及時補漏洞

﹡北京國企上半年淨利４６１億元人民幣，同比增長近兩成

﹡外媒表示阿里巴巴和京東已擱置發行ＣＤＲ

﹡李克強稱以年內開通滬倫通為契機，培育合作新增長點

﹡阿里巴巴回應擱置ＣＤＲ：只要條件允許，我們就回來

﹡發改委對蒙牛乳業、保利及綠地等境外發債予備案登記

﹡華為上半年銷售收入３２５７億元人民幣，增１５％

﹡集邦諮詢表示中國手機廠商今年市佔率料擴大至５４％

﹡外匯局表示６月服務貿易逆差２２１億美元，收窄５５億

﹡深交所對美年健康發關注函，要求自查無牌醫生等情況

﹡黑龍江成立省級燃氣管網公司，連接俄燃氣管道

﹡６月貨幣基金大縮水，公募基金規模重回１２萬億元

﹡三胞集團稱資管回購逾期屬誤會，對方已收到還款方案

﹡人行逆回購八連停，今淨回籠３００億元

﹡上海保監局摸底上海地區互聯網保險現狀

﹡上海搶灘布局基金小鎮，首個落戶閔行虹橋

﹡上海鼓勵社會資本參與發展鄉村民宿

﹡滬上半年推廣新能源車２﹒１６萬輛，同比增七成

﹡國家藥監局表示武漢生物百白破疫苗效價不合格屬偶發

﹡華澤鈷鎳涉過往多份年報造假，中證監移送公安調查

﹡工信部對騰訊進行問詢調查，涉網絡數據和用戶個人信息安全

﹡李克強王毅晤英外相，重申香港事務不容干涉

﹡美的集團月內斥８億元人民幣回購，股價較回購前僅升６％

﹡７月內地鋼鐵ＰＭＩ升至５４﹒８％，鋼市淡季不淡

﹡財政部表示節能汽車減半徵收車船稅，新能源車免徵稅

﹡東方金鈺兩資管計劃傳付息逾期，目前累積９億債務

﹡中國外交部表示期望美日澳為地區國家發展拿出真金白銀

﹡外匯局表示７月沒有新增ＱＦＩＩ及ＲＱＦＩＩ額度獲批；６月國際貨物和

服務貿易順差２８５億美元

﹡千山藥機其中一名實控人持股遭強制平倉

﹡去年社保基金投資收益１８４６億，收益率９﹒６８％



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１１０５７﹒５１點



《其他消息》﹡民建聯倡重組運房局，提升土地及房屋供應決策效率；民建聯就施政報告提

１２１項建議，著墨房屋問題多

﹡李慧琼望林鄭第二份施政報告有具體方案處理房屋問題

﹡梁國雄稱行管會追薪津不合理，將就此案申請法援

﹡港大民研表示林鄭評分微升至５６﹒２分；政府民望下跌

﹡差估署６月私樓售價指數再創新高，連升２７個月；差估署住宅租金指數續

創新高，按月升１﹒２％

﹡六功能組別議員就施政報告提建議，謝偉銓倡復建夾屋

﹡金管局表示６月外匯基金總資產增加４５４億元

﹡本財年首季錄得２４４億元赤字；本港連續六季錄得零負資產；６月新批按

揭減少４﹒８％，定按比例大降至５﹒２％；６月份本港人民幣存款減少

２﹒７％

﹡娥六招及貿易戰陰霾下，十大屋苑７月成交創一年新低

﹡仲量聯行表示發展商將更多未售豪宅轉租，降空置稅影響

﹡利嘉閣表示差估署數字未反映出招，７月升幅或明顯收窄

﹡深股通額度全日用１３﹒４５億；滬股通額度全日用１９﹒２４億

﹡香港會計師公會表示提升企業管治，贏取投資者信任

﹡中原表示負資產今年內將繼續維持在零水平

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