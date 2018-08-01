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01/08/2018 08:02

《日出而作》傳中美爭取重啟貿易談判，道指升１０８點，蘋果績佳

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５４１５．１９　升　　１０８．３６點╱０．４３％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８１６．２９　升　　　１３．６９點╱０．４９％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７６７１．７９　升　　　４１．７８點╱０．５５％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７７４８．７６　升　　　４７．９１點╱０．６２％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２８０５．５０　升　　　　７．３０點╱０．０６％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５１１．３０　升　　　２０．０８點╱０．３７％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．７８，歐元兌美元１．１６９１

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