《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５４１５．１９ 升 １０８．３６點╱０．４３％
標普５００ ２８１６．２９ 升 １３．６９點╱０．４９％
納斯達克 ７６７１．７９ 升 ４１．７８點╱０．５５％
倫敦富時１００ ７７４８．７６ 升 ４７．９１點╱０．６２％
法蘭克福ＤＡＸ １２８０５．５０ 升 ７．３０點╱０．０６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５１１．３０ 升 ２０．０８點╱０．３７％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．７８，歐元兌美元１．１６９１
01/08/2018 08:02
《日出而作》傳中美爭取重啟貿易談判，道指升１０８點，蘋果績佳
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５４１５．１９ 升 １０８．３６點╱０．４３％
標普５００ ２８１６．２９ 升 １３．６９點╱０．４９％
納斯達克 ７６７１．７９ 升 ４１．７８點╱０．５５％
倫敦富時１００ ７７４８．７６ 升 ４７．９１點╱０．６２％
法蘭克福ＤＡＸ １２８０５．５０ 升 ７．３０點╱０．０６％
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