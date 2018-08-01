《選股情報》昨（３１日）晚美國傳來兩啖沙糖一啖ｄｏｕｐ的消息。
第一啖沙糖，是美儲局發驚奇，８月未必加息，這點筆者在今日（１日）《經濟日報》文已
有提及。
第二啖沙糖，是有消息稱，美財長努欽和中國副總理劉鶴，開啟秘密談判，以止貿戰。
一啖ｄｏｕｐ，是特朗普話將對華２０００億美元貨徵稅額，由１０％加至２５％。
在這情況下，恆指可望有約２００點進帳。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
01/08/2018 09:09
《選股情報－石鏡泉》兩啖沙糖一啖ｄｏｕｐ
《選股情報》昨（３１日）晚美國傳來兩啖沙糖一啖ｄｏｕｐ的消息。
第一啖沙糖，是美儲局發驚奇，８月未必加息，這點筆者在今日（１日）《經濟日報》文已
有提及。
第二啖沙糖，是有消息稱，美財長努欽和中國副總理劉鶴，開啟秘密談判，以止貿戰。
一啖ｄｏｕｐ，是特朗普話將對華２０００億美元貨徵稅額，由１０％加至２５％。
在這情況下，恆指可望有約２００點進帳。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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