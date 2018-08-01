《經濟通通訊社２８日專訊》歌禮製藥（０１６７２）首掛開市報１４﹒８元，較招股價
１４元高５﹒７１％，現成交約１１６６﹒１萬股，涉資約１﹒７２億元。
不計手續費，每手賺８００元。（ｋｔ）
01/08/2018 09:27
《新股掛牌》歌禮（１６７２）首掛開１４﹒８元，高招股價近６％
《經濟通通訊社２８日專訊》歌禮製藥（０１６７２）首掛開市報１４﹒８元，較招股價
１４元高５﹒７１％，現成交約１１６６﹒１萬股，涉資約１﹒７２億元。
不計手續費，每手賺８００元。（ｋｔ）
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