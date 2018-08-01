《經濟通通訊社１日專訊》歌禮製藥（０１６７２）首掛收市報１４元，與招股價持平，成
交約８２７４﹒１萬股，涉資１１﹒８億元。
該股今早開報１４﹒８元後，最高曾見１４﹒９元，最低則見１３﹒６６元。（ｋｔ）
01/08/2018 16:12
《新股掛牌》歌禮製藥（０１６７２）首掛收１４元，與招股價持平
《經濟通通訊社１日專訊》歌禮製藥（０１６７２）首掛收市報１４元，與招股價持平，成
交約８２７４﹒１萬股，涉資１１﹒８億元。
該股今早開報１４﹒８元後，最高曾見１４﹒９元，最低則見１３﹒６６元。（ｋｔ）
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