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即市新聞

01/08/2018 13:41

港股失守十天線，現跌幅擴至近百點報２８４８４

　　《經濟通通訊社１日專訊》港股午後沽壓增加，跌穿今早２８５０６最低位後，現更走低
９８點或跌０﹒３４％，最新報２８４８４，失守十天線（約２８５４６點），主板成交５０８
﹒９７億元。
　　內地加重調控，內房股成重災區，碧桂園（０２００７）報１１﹒５６元，跌４﹒９３％，
成交５２９７萬股，涉資６﹒２１億元。
　　重磅股中國移動（００９４１）遭降目標價後亦回吐，最新報６９﹒６元，跌１﹒２元，跌
１﹒６９％，成交達７６９萬股，涉資５﹒４０億元。
　　國企指數報１１００１，跌０﹒２１％或跌２２點。上證綜合指數報２８５７﹒３２，跌
１９﹒０９點或跌０﹒６６％，成交９９６﹒１６億元人民幣。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園　（０２００７）　　　　１１﹒５６元　　　跌４﹒９３％
　　中國移動（００９４１）　　　　６９﹒６０元　　　跌１﹒６９％
　　海螺水泥（００９１４）　　　　４９﹒４５元　　　跌１﹒５９％
　　友邦保險（０１２９９）　　　　６８﹒００元　　　跌０﹒７３％
　　建設銀行（００９３９）　　　　　７﹒０８元　　　跌０﹒４２％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　５﹒７９元　　　跌０﹒３４％
　　匯豐控股（００００５）　　　　７４﹒５５元　　　跌０﹒０７％
　　銀河娛樂（０００２７）　　　　６３﹒２０元　　　升０﹒２４％
　　騰訊控股（００７００）　　　３５６﹒２０元　　　升０﹒２８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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