港股失守十天線，現跌幅擴至近百點報２８４８４

《經濟通通訊社１日專訊》港股午後沽壓增加，跌穿今早２８５０６最低位後，現更走低

９８點或跌０﹒３４％，最新報２８４８４，失守十天線（約２８５４６點），主板成交５０８

﹒９７億元。

內地加重調控，內房股成重災區，碧桂園（０２００７）報１１﹒５６元，跌４﹒９３％，

成交５２９７萬股，涉資６﹒２１億元。

重磅股中國移動（００９４１）遭降目標價後亦回吐，最新報６９﹒６元，跌１﹒２元，跌

１﹒６９％，成交達７６９萬股，涉資５﹒４０億元。

國企指數報１１００１，跌０﹒２１％或跌２２點。上證綜合指數報２８５７﹒３２，跌

１９﹒０９點或跌０﹒６６％，成交９９６﹒１６億元人民幣。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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碧桂園 （０２００７） １１﹒５６元 跌４﹒９３％

中國移動（００９４１） ６９﹒６０元 跌１﹒６９％

海螺水泥（００９１４） ４９﹒４５元 跌１﹒５９％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒００元 跌０﹒７３％

建設銀行（００９３９） ７﹒０８元 跌０﹒４２％

工商銀行（０１３９８） ５﹒７９元 跌０﹒３４％

匯豐控股（００００５） ７４﹒５５元 跌０﹒０７％

銀河娛樂（０００２７） ６３﹒２０元 升０﹒２４％

騰訊控股（００７００） ３５６﹒２０元 升０﹒２８％

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