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即市新聞

01/08/2018 10:47

內房中移動受壓，港股急升１８９點後現倒跌４點報２８５７８

　　《經濟通通訊社１日專訊》中央昨日指出，要遏制樓價上漲，內房股今全線下挫，重磅股中
移動（００９４１）昨反彈逾１％後，遭法巴降目標價至７６元及下調評級至持有，今出現回吐
，拖累港股今早高開１７３點後最多升１８９點，高見２８７７２點，其後隨即向下，最多倒跌
４１點，低見２８５４１點，現軟４點，報２８５７８點。
　　中共中央政治局昨日召開會議，強調下決心解決好房地產市場問題，堅持因城施策，促進供
求平衡，合理引導預期，整治市場秩序，堅決遏制樓價上漲。
　　碧桂園（０２００７）挫３﹒７８％，報１１﹒７元；華潤置地（０１１０９）跌
１﹒９２％，報２８﹒１５元，兩者暫為跌幅最大藍籌。
　　中移動（００９４１）昨日抽高１﹒２２％後，現回吐１﹒３４％，報６９﹒８５元。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　７４﹒８５元　　　上升０﹒３４％
　　港交所　（００３８８）　２３１﹒００元　　　下跌０﹒２６％
　　騰訊控股（００７００）　３５４﹒６０元　　　下跌０﹒１７％
　　建設銀行（００９３９）　　　７﹒１３元　　　上升０﹒２８％
　　友邦保險（０１２９９）　　６８﹒００元　　　下跌０﹒７３％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒８１元　　　無升跌
　　中國平安（０２３１８）　　７３﹒４０元　　　上升０﹒８２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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