內房中移動受壓，港股急升１８９點後現倒跌４點報２８５７８

《經濟通通訊社１日專訊》中央昨日指出，要遏制樓價上漲，內房股今全線下挫，重磅股中

移動（００９４１）昨反彈逾１％後，遭法巴降目標價至７６元及下調評級至持有，今出現回吐

，拖累港股今早高開１７３點後最多升１８９點，高見２８７７２點，其後隨即向下，最多倒跌

４１點，低見２８５４１點，現軟４點，報２８５７８點。

中共中央政治局昨日召開會議，強調下決心解決好房地產市場問題，堅持因城施策，促進供

求平衡，合理引導預期，整治市場秩序，堅決遏制樓價上漲。

碧桂園（０２００７）挫３﹒７８％，報１１﹒７元；華潤置地（０１１０９）跌

１﹒９２％，報２８﹒１５元，兩者暫為跌幅最大藍籌。

中移動（００９４１）昨日抽高１﹒２２％後，現回吐１﹒３４％，報６９﹒８５元。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７４﹒８５元 上升０﹒３４％

港交所 （００３８８） ２３１﹒００元 下跌０﹒２６％

騰訊控股（００７００） ３５４﹒６０元 下跌０﹒１７％

建設銀行（００９３９） ７﹒１３元 上升０﹒２８％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒００元 下跌０﹒７３％

工商銀行（０１３９８） ５﹒８１元 無升跌

中國平安（０２３１８） ７３﹒４０元 上升０﹒８２％

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