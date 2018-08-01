中美貿易戰突升溫，港股尾市跌幅擴至２８１點報２８３０１

《經濟通通訊社１日專訊》美國總統特朗普突宣布擬將針對２０００億美元中國貨的稅率，

由１０％大增至２５％，此舉令外界感到意外，Ａ股受壓。港股午後跌幅持續擴大，最多急挫

２９８點，低見２８２８４點，現跌２８１點報２８３０１點。港股中午只收跌７點報２８５７

５點。

碧桂園（０２００７）繼續領跌一眾藍籌，挫７﹒８９％，報１１﹒２元。潤地

（０１１０９）緊隨其後，跌４﹒３６％，報２７﹒４５元。

萬洲（００２８８）則為表現最佳藍籌，升２﹒８６％，報６﹒４８元。石藥

（０１０９３）揚１﹒４６％，報２０﹒８元。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７４﹒３０元 下跌０﹒４０％

港交所 （００３８８） ２２９﹒２０元 下跌１﹒０４％

騰訊控股（００７００） ３５３﹒８０元 下跌０﹒３９％

建設銀行（００９３９） ７﹒０５元 下跌０﹒８４％

中國移動（００９４１） ６９﹒４５元 下跌１﹒９１％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒３０元 下跌１﹒７５％

工商銀行（０１３９８） ５﹒７８元 下跌０﹒５２％

中國平安（０２３１８） ７２﹒１５元 下跌０﹒８９％

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