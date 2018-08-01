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即市新聞

01/08/2018 15:37

中美貿易戰突升溫，港股尾市跌幅擴至２８１點報２８３０１

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國總統特朗普突宣布擬將針對２０００億美元中國貨的稅率，
由１０％大增至２５％，此舉令外界感到意外，Ａ股受壓。港股午後跌幅持續擴大，最多急挫
２９８點，低見２８２８４點，現跌２８１點報２８３０１點。港股中午只收跌７點報２８５７
５點。
　　碧桂園（０２００７）繼續領跌一眾藍籌，挫７﹒８９％，報１１﹒２元。潤地
（０１１０９）緊隨其後，跌４﹒３６％，報２７﹒４５元。
　　萬洲（００２８８）則為表現最佳藍籌，升２﹒８６％，報６﹒４８元。石藥
（０１０９３）揚１﹒４６％，報２０﹒８元。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　７４﹒３０元　　　下跌０﹒４０％
　　港交所　（００３８８）　２２９﹒２０元　　　下跌１﹒０４％
　　騰訊控股（００７００）　３５３﹒８０元　　　下跌０﹒３９％
　　建設銀行（００９３９）　　　７﹒０５元　　　下跌０﹒８４％
　　中國移動（００９４１）　　６９﹒４５元　　　下跌１﹒９１％
　　友邦保險（０１２９９）　　６７﹒３０元　　　下跌１﹒７５％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒７８元　　　下跌０﹒５２％
　　中國平安（０２３１８）　　７２﹒１５元　　　下跌０﹒８９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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