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即市新聞

01/08/2018 09:21

美股反彈，港股高開１７３點報２８７５６，國指升５８點

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國股市周二（３１日）反彈，工業股領漲，因之前有報道稱美
中兩國重啟貿易磋商，美國財長努欽及中國副總理劉鶴正在探討讓貿易戰降溫的方法。
　　道指升１０８點或０﹒４％，至２５４１５點；標指揚１３點或０﹒５％，至２８１６點；
納指漲４１點或０﹒６％，至７６７１點。
　　港股夜期昨晚收報２８７９７點，飆３６７點，高水２１４點。港股ＡＤＲ比例指數升
０﹒７７％或２２３點，收報２８８０６點。
　　恆指高開１７３點報２８７５６點。國指升５８點報１１０８３點。
　　舜宇光學（０２３８２）現價上升３﹒７１％，報１３４﹒３元，暫升幅最大藍籌。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　７５﹒１０元　　　上升０﹒６７％
　　港交所　（００３８８）　　２３１﹒８０元　　　上升０﹒０９％
　　騰訊控股（００７００）　　３６０﹒８０元　　　上升１﹒５８％
　　建設銀行（００９３９）　　　　７﹒１７元　　　上升０﹒８４％
　　中國移動（００９４１）　　　７１﹒２０元　　　上升０﹒５６％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６９﹒２５元　　　上升１﹒０９％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒８１元　　　無升跌
　　中國平安（０２３１８）　　　７３﹒６０元　　　上升１﹒１０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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