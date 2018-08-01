美股反彈，港股高開１７３點報２８７５６，國指升５８點

《經濟通通訊社１日專訊》美國股市周二（３１日）反彈，工業股領漲，因之前有報道稱美

中兩國重啟貿易磋商，美國財長努欽及中國副總理劉鶴正在探討讓貿易戰降溫的方法。

道指升１０８點或０﹒４％，至２５４１５點；標指揚１３點或０﹒５％，至２８１６點；

納指漲４１點或０﹒６％，至７６７１點。

港股夜期昨晚收報２８７９７點，飆３６７點，高水２１４點。港股ＡＤＲ比例指數升

０﹒７７％或２２３點，收報２８８０６點。

恆指高開１７３點報２８７５６點。國指升５８點報１１０８３點。

舜宇光學（０２３８２）現價上升３﹒７１％，報１３４﹒３元，暫升幅最大藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７５﹒１０元 上升０﹒６７％

港交所 （００３８８） ２３１﹒８０元 上升０﹒０９％

騰訊控股（００７００） ３６０﹒８０元 上升１﹒５８％

建設銀行（００９３９） ７﹒１７元 上升０﹒８４％

中國移動（００９４１） ７１﹒２０元 上升０﹒５６％

友邦保險（０１２９９） ６９﹒２５元 上升１﹒０９％

工商銀行（０１３９８） ５﹒８１元 無升跌

中國平安（０２３１８） ７３﹒６０元 上升１﹒１０％

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