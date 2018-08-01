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即市新聞

01/08/2018 16:37

《盤後部署》投資氣氛疲弱，港股短期２８０００水平上落

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國股市昨日（３１日）反覆造好，工業股領漲加上大型科技股
止跌，道指、標指、納指三大指數分別升１０８點、１３點及４１點，帶動港股今早高開１７３
點，其後最多升１８９點高見２８７７２點。不過，內房股、重磅股中移動（００９４１）、騰
訊（００７００）疲弱，令港股倒跌最多３６３點低見２８２１９點。最終恆指全日跌２４２點
或０﹒８５％，報２８３４０點，主板成交９０４﹒２８億元增３﹒３３％。
　　國指報１０９７３點，跌５１點或０﹒４７％。滬指跌５１點或１﹒８％，報２８２４點。

＊內房股科技股受壓，拖累大市表現＊
　　
　　港股短期內沽壓仍然十分強勁，藍籌股中，內房股今日首當其衝，中海外（００６８８）、
潤地（０１１０９）、碧桂園（０２００７）跌至２﹒６％至６﹒６％，碧桂園更加接近跌穿
１１元支持水平，成為今日跌幅最大藍籌。科技股亦繼續成為市場沽售對象，當中如瑞聲
（０２０１８）、騰訊、舜宇（０２３８２）走勢持續向下。藍籌股中只有領展（００８２３）
等個別股份方保持升勢，大部分藍籌股表現均相對疲弱，故恆指短期亦難有升勢可言。

＊中美貿易戰陰晴不定，人民幣下跌＊
　　
　　市場投資者關注今晚凌晨美聯儲議息結果，以及未來數目英倫銀行、澳洲央行的議息會議。
不過暫時市場好壞消息仍然參半，投資者會繼續舉棋不定。投資者極關心貿易戰方面的消息，早
前有市場消息指中美兩國重啟談判，美國財長努欽及中國副總理劉鶴正在探討讓貿易戰降溫的方
法，市場憧憬中美貿戰出現轉機。不過，其後又有消息指，美國總統特朗普提出將對２０００億
美元中國進口商品加徵的關稅稅率，從原本計劃的１０％提高到２５％，希望逼使中國重返談判
桌。受貿易戰升溫影響，人民幣匯率午後回落，離岸人民幣（ＣＮＨ）曾跌穿６﹒８４關口，人
民幣中間價亦連跌第四日。暫時資金尚未有意欲流進內地市場，而早前內地叫停ＣＤＲ亦暗示出
其對後市疲弱的預期，因此預計上證短期或會回落至接近２８００點方反彈。而港股短期則於
２８０００點附近上落，並以今年低位２７７４５點作支持。（ｆｆ）

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