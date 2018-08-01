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01/08/2018 17:42

《台股攻略－馮偉明》蘋概股今日領軍，台股升４０點

　　《台股攻略》台股今日開高走高，升４０﹒６２點，收１１０９８﹒１３點，成交金額為新
台幣１４３６﹒０９億元。
　　市傳中美雙方正試圖重行談判，周二美股反彈收高。國際股市走穩，加上蘋果財報優於預期
，帶動蘋概股走揚，台股今日穩步上攻，並曾一度觸及１１１００點整數關卡，創一個多月以來
高點。台積電及鴻海穩守平盤之上，可成亦創去年９月以來高點。蘋概股包括ＧＩＳ－ＫＹ業成
、ＴＰＫ－ＫＹ宸鴻、康控－ＫＹ等今日亦上漲，惟大立光盤中衝至新台幣５３３０元今年高點
後買盤不繼，股價翻黑，終場收新台幣５０５０元。光學股也由紅翻黑，揚明光重挫跌停，玉晶
光、亞光、先進光等亦走跌。此外，致茂股價續創新高，聯發科法說會釋出對第三季營運保守看
待的訊息，市場以利空出盡解讀，今日股價升超過８％。國巨及奇力新相對強勢，大毅、華新科
、禾伸堂則較弱勢。金融股方面，富邦金及中信金走穩，金融類股指數翻紅。
　　台股後續仍要觀察外資的動向，進入上市櫃公司第二季財報密集發布期，加上７月營收陸續
公布，預期個股表現將成為未來台股指數走向的主軸。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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