《台股攻略－馮偉明》蘋概股今日領軍，台股升４０點

《台股攻略》台股今日開高走高，升４０﹒６２點，收１１０９８﹒１３點，成交金額為新

台幣１４３６﹒０９億元。

市傳中美雙方正試圖重行談判，周二美股反彈收高。國際股市走穩，加上蘋果財報優於預期

，帶動蘋概股走揚，台股今日穩步上攻，並曾一度觸及１１１００點整數關卡，創一個多月以來

高點。台積電及鴻海穩守平盤之上，可成亦創去年９月以來高點。蘋概股包括ＧＩＳ－ＫＹ業成

、ＴＰＫ－ＫＹ宸鴻、康控－ＫＹ等今日亦上漲，惟大立光盤中衝至新台幣５３３０元今年高點

後買盤不繼，股價翻黑，終場收新台幣５０５０元。光學股也由紅翻黑，揚明光重挫跌停，玉晶

光、亞光、先進光等亦走跌。此外，致茂股價續創新高，聯發科法說會釋出對第三季營運保守看

待的訊息，市場以利空出盡解讀，今日股價升超過８％。國巨及奇力新相對強勢，大毅、華新科

、禾伸堂則較弱勢。金融股方面，富邦金及中信金走穩，金融類股指數翻紅。

台股後續仍要觀察外資的動向，進入上市櫃公司第二季財報密集發布期，加上７月營收陸續

公布，預期個股表現將成為未來台股指數走向的主軸。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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