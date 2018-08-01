《窩輪豪情－梁業豪》期指即市圖形勢轉好

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、原材

料業與金融業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為恆隆（０００１０）、恆生銀行

（０００１１）與中石化（００３８６），短線（一星期至一個月）投機價值最高者則為恆生銀

行、中石化與嘉里建設（００６８３）。

恆指期貨高開後，於２８７２０前遇到阻力。２８０９３為即市好淡分水嶺，且看好友能否

守穩於其上。小時圖ＳＴＣ的％Ｋ正欲升破％Ｄ，ＭＡＣＤ的Ｄｉｆｆ則喜見於零線之上回升，

顯示即市防線已上移至２８５１７。淡友現正嘗試阻止對手的反攻，但好友亦在嘗試將即市防線

進一步推上２８６０５。鑑於１５分鐘圖形勢已變得全面向好，即市投機者現宜以候低持有認購

權證或牛證圖利為主。

恆生指數ＩＢＳＩ現報５４﹒２１６，國企指數ＩＢＳＩ則報５６﹒１０３，顯示藍籌股以

主動買盤較為積極，國企股亦以主動買盤較為積極。整體大市方面，現以國企股的主動買盤覆蓋

範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以國企股的表現較佳，整體大市則喜見升勢重現，但短期

阻力位依然有待被升破。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

