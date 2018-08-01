《談國論企－黎偉成》銀行業強化回歸本源服服務實體經濟

《談國論企》中國銀保監會於２０１８年上半年強化整治銀行業市場亂象，並發表報告指出

此使銀行業金融機構的（１）金融回歸本源態勢持續鞏固、（２）服務實體經濟質效持續提升和

（３）重點風險隱患得到有效管制，強調會於下半年將穩步推進整治市場亂象，切實引導銀行業

實現高質量發展，在保持國民經濟平穩運行的基礎上精準「拆彈」，堅決守住不發生系統性金融

風險的底線。



＊製造業貸款餘額續增和抑產能過剩房地產＊



銀保監會於２０１８年７月２０日發表的《整治銀行業市場亂象工作成效不斷顯現》，總結

相關工作的行進和取得的效益時，歸納幾個就要方面：

特別令人感到興趣的，有（甲）在行業的主要業務的整治，重點有（一）就「服務實體經濟

質效持續提升」一項，羅列的相關數據和資料有（ｉ）５月末，產能過剩行業中長期貸款下降２

﹒１％，房地產貸款增速同比下降４﹒５個百分點，其中個人住房貸款增速下降１３﹒７個百分

點；（ｉｉ）製造業貸款餘額１６﹒７萬億元，繼續保持增長態勢；（ｉｉｉ）小微企業、涉農

、保障安居工程等民生領域和薄弱環節貸款分別同比增長１４﹒２％、７﹒６％、４５﹒６％

，認為此為「積極推動結構性去槓桿、去產能，擠出低效、無效使用的信貸資金」，使「信貸結

構持續得到優化」。

此為（二）與「金融回歸本源態勢持續鞏固」相配合的政策。銀保監會的資料顯示：截至５

月末，銀行業在保持信貸款速１２％的同時，（Ｉ）資產規模少增２０多萬億元。（ＩＩ）同業

資產和非債券投資分別同比下降２﹒６％和７％，同業理財在上年減少３﹒４萬億元的基礎上，

繼續減少１﹒２萬億元，已累計削減三分二以上。

報告認為：通過上半年的整治工作，銀行業各類市場亂象得到初步遏制，高風險金融業務持

續收縮，金融市場秩序得到修復，銀行業繼續保持穩健運行的良好態勢。

由是（三）「重點風險隱患得到有效管制」，相關的保法有（Ａ）推動企業債務重組和破產

重整，切實構建良性健康的新型政銀企關係，多起重大債務風險件得到穩妥處置，惡性案件高發

勢頭得到遏制。

（Ｂ）督促銀行業金融機構真實反映資產質量，逾期９０天以上貸款與不良貸款之比，由高

峰期的１２０％降至１００％以下。加大對重大違法違規行為的查處力度，私售「飛單」、「蘿

卜章」、「抽屜協議」等嚴重擾亂市場的亂象明顯減少，行業「潛規則」得到有效制止。



＊監管部門和銀行業金融業機構共同整治取成效＊



同樣重要的，是銀保監會力求的（乙）加強銀行業金融機構的內部監管工作。該會強調按照

「穩定大局、統籌協調、分類施策、精準治亂」的原則，促進銀行業金融機構回歸本源、脫虛向

實，穩步紮實地開展了進一步深化整治銀行業市場亂象工作。經過各級監管部門和銀行業金融機

構的共同整治，上年年的排查評估和現場檢查已結束：（１）銀行業金融機構自查各類問題

１３﹒６萬個，涉及金額１３萬億元；各級監管部門現場檢查１０５１家銀行業金融機構，發現

各類問題１﹒４８萬個，涉及金額２﹒４７萬億元。

針對發現的違法違規行為，銀保監會繼續保持強監管、嚴監管態勢，依法處罰，嚴格問責，

剎住銀行業各種亂象：（２）上半年共處罰銀行業金融機構７９８家、罰沒１４﹒３億元，處罰

責任人９６２人，其中罰款３０２６萬元，取消１７５人一定期限至至終身的銀行業從業及高管

任職資格。

和（３）督促銀行金融機構進行責任認定和內部問責，上半年共問責各級機構１２５７個、

責任人１６﹒０４萬人次，經濟處罰４﹒４９億元，向司法機構移送１４６人。

銀保監會表示，下半年將會嚴格按照打好防範化解金融風險三年攻堅戰的路線圖和時間表，

突出問題導向，抓住主要矛盾，堅持穩中求進，把握市場規律，注重工作方法，穩步推進整治市

場亂象，切實引導銀行業實現高質量發展，在保持國民經濟平穩運行的基礎上精準「拆彈」，堅

決守住不發生系統性金融風險的底線。（寫於加拿大多倫多）

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

