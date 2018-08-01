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01/08/2018 09:37

《異動股》澳博（８８０）急漲近半成，中期多賺５７％獲高盛唱好

　　《經濟通通訊社１日專訊》澳博控股（００８８０）現價上升４﹒５１％，報９﹒９６元；
成交約７１８萬股，涉資７１１１萬元。
　　澳博公布，截至６月底止中期純利１４﹒９８億元，按年增加５６﹒８％，每股基本盈利２
６﹒５仙，派中期息每股８仙，按年增６０％。
　　期內，經調整ＥＢＩＴＤＡ為１９﹒５９億元，按年升２９﹒９％。經調整ＥＢＩＴＤＡ率
由９﹒６％增加至１１﹒４％。總淨收益１７１﹒９７億元，升９﹒７％。
　　博彩淨收益１６８﹒４３億元，升９﹒６％。中場賭枱博彩毛收益較上年同期增加
１３﹒３％，貴賓博彩毛收益增加１﹒４％。
　　澳博績後獲多間大行唱好，高盛上調該股目標價，由１２﹒７元升至１３﹒１元，維持買入
評級。大華繼顯將目標價由１３﹒５元升至１４﹒３元，維持買入評級。瑞信將目標價由
１２﹒２元升至１３﹒３元，維持跑贏大市評級。匯證則維持目標價１２元，評級買入。
　　現時，恆生指數報２８７１６，上升１３３點或上升０﹒４７％，主板成交７８﹒８５億元
。上證綜合指數報２８８５，上升９點或上升０﹒３２％，成交１４３﹒８８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂（０００２７）　　　６３﹒８５元　　　上升１﹒２７％
　　新濠國際（００２００）　　　２２﹒７０元　　　上升２﹒０２％
　　永利澳門（０１１２８）　　　２３﹒９０元　　　上升３﹒４６％
　　金沙中國（０１９２８）　　　４０﹒８０元　　　上升０﹒９９％
　　美高梅　（０２２８２）　　　１７﹒１４元　　　上升１﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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