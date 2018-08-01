《異動股》澳博（８８０）急漲近半成，中期多賺５７％獲高盛唱好

《經濟通通訊社１日專訊》澳博控股（００８８０）現價上升４﹒５１％，報９﹒９６元；

成交約７１８萬股，涉資７１１１萬元。

澳博公布，截至６月底止中期純利１４﹒９８億元，按年增加５６﹒８％，每股基本盈利２

６﹒５仙，派中期息每股８仙，按年增６０％。

期內，經調整ＥＢＩＴＤＡ為１９﹒５９億元，按年升２９﹒９％。經調整ＥＢＩＴＤＡ率

由９﹒６％增加至１１﹒４％。總淨收益１７１﹒９７億元，升９﹒７％。

博彩淨收益１６８﹒４３億元，升９﹒６％。中場賭枱博彩毛收益較上年同期增加

１３﹒３％，貴賓博彩毛收益增加１﹒４％。

澳博績後獲多間大行唱好，高盛上調該股目標價，由１２﹒７元升至１３﹒１元，維持買入

評級。大華繼顯將目標價由１３﹒５元升至１４﹒３元，維持買入評級。瑞信將目標價由

１２﹒２元升至１３﹒３元，維持跑贏大市評級。匯證則維持目標價１２元，評級買入。

現時，恆生指數報２８７１６，上升１３３點或上升０﹒４７％，主板成交７８﹒８５億元

。上證綜合指數報２８８５，上升９點或上升０﹒３２％，成交１４３﹒８８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ６３﹒８５元 上升１﹒２７％

新濠國際（００２００） ２２﹒７０元 上升２﹒０２％

永利澳門（０１１２８） ２３﹒９０元 上升３﹒４６％

金沙中國（０１９２８） ４０﹒８０元 上升０﹒９９％

美高梅 （０２２８２） １７﹒１４元 上升１﹒５４％

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