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即市新聞

01/08/2018 16:37

《外匯達仁－盧楚仁》失業率回升，新西蘭加息希望幻滅

　　《外匯達仁》新西蘭官方今早（１日）公布第二季失業率，由第一季４﹒４％回升至
４﹒５％。新西蘭失業數字回升，當中也不難理解，相信一方面新西蘭的ＧＤＰ持續低迷；二方
面在貿易戰陰影下，作為商品出口國的新西蘭也或多或少受到影響。有評論指新西蘭第二季通脹
大幅由第一季的１﹒１％回升至１﹒５％，新西蘭開始有加息壓力，可以令紐元匯價進一步上升
。但只可惜，今日公布的失業率回升，令這個加息概念幻滅了。
　
　　最主要不是失業率回升０﹒１％有多嚴重，只是新西蘭儲備銀行在改革之後，利率的調整，
除了要看通脹數據之外，也加入了失業率的元素在內。亦即是說，如果新西蘭儲備銀行想把利率
調高的話，那麼通脹上升的同時，失業率定必要回落才可以把利率調高。所以今次失業率沒有進
一步回落反而會升，定必令新西蘭儲備銀行維持更長時間利率不變，亦因此導致紐元兌美元今早
受壓。
　
　　現階段紐元兌美元在０﹒６８５９至０﹒６６８８之間窄幅上落，若以短線來說，我估計現
階段趨勢往下到０﹒６６８８的機會較高。而在中美貿易大戰下，估計作為商品出口國貨幣的紐
元，也會受到遭殃而向下突破０﹒６６８８，而向下挑戰０﹒６２００水平。
《艾德證券期貨首席投資策略師　盧楚仁》

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