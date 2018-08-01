《午市前瞻》港股廿天料有支持，短期阻力位２８８３９

《經濟通通訊社１日專訊》美國股市周二（３１日）反覆向好，工業股領漲，部分大型科技

股止跌，蘋果公司公布上季盈利超過每股盈利達２﹒３４美元，高於市場預期。消息指中美兩國

重啟談判，美國財長努欽及中國副總理劉鶴正在探討讓貿易戰降溫的方法。市場憧憬中美貿戰出

現轉機。

道指升１０８點或０﹒４％，至２５４１５點；標指揚１３點或０﹒５％，至２８１６點；

納指漲４１點或０﹒６％，至７６７１點。

港股今早高開１７３點報２８７５６後，最多升１８９點高見２８７７２點，其後受內房股

及中移動（００９４１）拖累，港股最多倒跌７６點，低見２８５０６點，最終半日軟７點，收

２８５７５點。半日主板成交４４０﹒７８億元。

滬指跌９點，報２８６７點。國企指數報１１０４９點，升０﹒２３％或升２５點。



＊碧桂園潤地最差藍籌，內需股獲追捧萬洲領漲藍籌＊



中央昨日指出，要遏制樓價上漲，內房股今早全線下挫，碧桂園（０２００７）半日挫

５﹒１％，報１１﹒５４元。同業潤地（０１１０９）亦失守２８元關，下跌３﹒１４％，報

２７﹒８元，兩者暫為表現最差藍籌。融創（０１９１８）及中海外（００６８８）跟分別走低

６﹒２７％及２﹒０３％％，收報２３﹒９元及２４﹒１５元。新城發展（０１０３０）挫

７﹒９４％，報６﹒４９元。

大市今日高開後回軟，資金流入食品股避險，旺旺（００１５１）漲２﹒１６％，報

６﹒６３元。康師傅（００３２２）獲富瑞首予買入評級，惟午收跌１﹒１％，報１７﹒９４元

。統一（００２２０）昨天獲富瑞降評級為跑輸大市，軟０﹒１１％，報９﹒０６元。萬洲（０

０２８８）半日走高３﹒６５％，報６﹒５３元，為升幅最大藍籌，市場觀望中美貿易戰有轉機

。蒙牛（０２３１９）微漲０﹒２１％，報２４﹒３５元。

評級機構惠譽指出，中國藥品安全短期難根治，並籲投資者不要投資國內藥企，然而板塊不

跌反升，石藥（０１０９３）漲３﹒４１％，報２１﹒２元，暫為升幅最大藍籌；中生製藥

（０１１７７）揚２﹒８％，報１１﹒０２元；國藥（０１０９９）升１﹒８１％，報３３﹒８

元。



＊中移遭法巴降目標，澳博中期多賺５７％高盛唱好＊



騰訊（００７００）昨日急挫３﹒２７％兼再創近九個月新低後，今半日僅窄幅反彈

０﹒５６％，報３５７﹒２元。其他重磅股方面，中移動（００９４１）昨日升１﹒２２％後，

今遭法巴下調目標價，由８９元降至７６元，評級由「買入」降至「持有」，半日急回

１﹒５５％，報６９﹒７元，失守５０天線（７０﹒１２８元）及１００天線（７０﹒６７３元

）。

匯控（００００５）下周一（６日）放榜，今窄幅漲０﹒１３％，報７４﹒７元。港交所

（００３８８）升０﹒０９％，報２３１﹒８元。友邦（０１２９９）軟０﹒５１％，報

６８﹒１５元。

手機設備股個別發展，信利（００７３２）折讓近２％向大股東兼主席林偉華配發

１﹒６８８億股新股，總代價為１﹒９９億元，半日飆１６﹒７％，報１﹒４元。隔晚美國蘋果

公司公佈第三季度業績，收入及純利均高於市場預期，瑞聲（０２０１８）僅漲０﹒２％，報

１００﹒２元。舜宇（０２３８２）升１﹒２４％，報１３１﹒１元。丘鈦（０１４７８）飆７

﹒２６％，報６﹒０６元。

澳博（００８８０）中期多賺５７％，高盛績後上調該股目標價，由１２﹒７元升至

１３﹒１元，維持買入評級，半日飆８﹒０８％，報１０﹒３元。銀娛（０００２７）升

２﹒４６％，報６４﹒６元。金沙（０１９２８）漲０﹒９９％，報４０﹒８元。美高梅

（０２２８２）揚２﹒３７％，報１７﹒２８元。



＊岑智勇：蘋果季績勝預期，對舜宇光學前景有信心＊



南華金融集團高級策略師岑智勇向《經濟通通訊社》表示，港股近日升跌反覆，但仍看好８

月份走勢，主要有兩大原因，一為期指戶口大戶及專業投資者比例上升，相信對大市有正面影響

；二是８月為業績公布期，大市可受惠盈喜消息及業績公布令市場氣氛改善。至於港股短期走勢

方向，他預期今天支持位會在１０天線（目前約２８５５５）或２０天線（約２８４７９），而

阻力位將於上月３０日最高位，即２８８３９點。

對於有消息指出，美國將對中國進口貨品關稅由原定的１０％加至２５％，他認為是迫使中

國談判的策略，建議投資者可把資金轉至內需股，或是受內地政府支持的基建、投資的項目，避

免投資進出口相關股。

岑智勇續指，美國蘋果第三季度收入、純利高於市場預期，相信利好手機設備股後市走勢。

當中，他對舜宇光學較有信心，因為該公司每月公布數據表現理想，即使現時中國手機出口數量

下降對並影響亦不大。他提醒投資者不應「貪平」買入質素欠佳的股份。

此外，濠賭股未來將陸續放榜，岑氏表示看好博彩股，建議可趁股價回落期間入手，當中他

對金沙較有信心，因為其季度ＥＢＩＴＤＡ良好，股值亦吸引；而銀娛現價高企，暫不宜買入。

（ｋｔ、ｔｔ、ｍｗ）

