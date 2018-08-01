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即市新聞

01/08/2018 14:49

《美元走勢－羅明立》日央維持超寬鬆幣策，日圓１１１﹒５０可沽

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１２﹒０７　　　１１１﹒７４　　　１１２﹒０５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６９２　　　１﹒１６７２　　　１﹒１６８０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１２０　　　１﹒３０９５　　　１﹒３１０２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９３４　　　０﹒９９０３　　　０﹒９９３０
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９５　　　７﹒８４７４　　　７﹒８４７８

　　《美元走勢》美國６月個人支出按月上升０﹒４％，符合市場預期；同期，核心ＰＣＥ物價
指數按月上升０﹒１％；按年上升１﹒９％，亦與預期相約。另外，美國５月Ｓ＆Ｐ２０座大城
市房價指數按年上升６﹒５１％，高於預期的６﹒４％。美國７月芝加哥ＰＭＩ為６５﹒５，高
於預期的６２。美國整體數據表現理想，反映經濟保持強勁增長。美匯指數再次在９４低位找到
支持，但９５﹒５０附近的阻力仍大，缺乏消息將不易突破整固格局。
　　日本６月失業率升至２﹒４％，高於預期的２﹒３％；同期，工業產出按月下降２﹒１％，
遜於市場預期的負０﹒４％。日本央行議息決定維持負０﹒１厘不變，不過容許長期利率由目標
的零水準，變為可以上下浮動０﹒２厘。央行同時推出利率政策前瞻指引，容許利率維持超低水
準一段時間。日本經濟及通帳增長未如理想，估計日本央行將會較長時間維持超寬鬆的貨幣政策
。建議短線投資者可以於１１１﹒５０買入美元沽出日圓，目標１１２﹒５０，以１１１為止損

　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７４０　　　１﹒１５８０　　　１﹒１８００
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３１３０　　　１﹒３０００　　　１﹒３１８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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