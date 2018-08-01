《美元走勢－羅明立》日央維持超寬鬆幣策，日圓１１１﹒５０可沽

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１２﹒０７ １１１﹒７４ １１２﹒０５

歐元╱美元 １﹒１６９２ １﹒１６７２ １﹒１６８０

英鎊╱美元 １﹒３１２０ １﹒３０９５ １﹒３１０２

美元╱瑞郎 ０﹒９９３４ ０﹒９９０３ ０﹒９９３０

美元╱港元 ７﹒８４９５ ７﹒８４７４ ７﹒８４７８



《美元走勢》美國６月個人支出按月上升０﹒４％，符合市場預期；同期，核心ＰＣＥ物價

指數按月上升０﹒１％；按年上升１﹒９％，亦與預期相約。另外，美國５月Ｓ＆Ｐ２０座大城

市房價指數按年上升６﹒５１％，高於預期的６﹒４％。美國７月芝加哥ＰＭＩ為６５﹒５，高

於預期的６２。美國整體數據表現理想，反映經濟保持強勁增長。美匯指數再次在９４低位找到

支持，但９５﹒５０附近的阻力仍大，缺乏消息將不易突破整固格局。

日本６月失業率升至２﹒４％，高於預期的２﹒３％；同期，工業產出按月下降２﹒１％，

遜於市場預期的負０﹒４％。日本央行議息決定維持負０﹒１厘不變，不過容許長期利率由目標

的零水準，變為可以上下浮動０﹒２厘。央行同時推出利率政策前瞻指引，容許利率維持超低水

準一段時間。日本經濟及通帳增長未如理想，估計日本央行將會較長時間維持超寬鬆的貨幣政策

。建議短線投資者可以於１１１﹒５０買入美元沽出日圓，目標１１２﹒５０，以１１１為止損

。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７４０ １﹒１５８０ １﹒１８００

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３１３０ １﹒３０００ １﹒３１８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

