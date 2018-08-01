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即市新聞

01/08/2018 16:36

【本港經濟】６月零售銷售額按年升１２％，上半年升１３﹒４％

　　《經濟通通訊社１日專訊》本港零售銷售連升１６個月。政府統計處公布，今年６月份的零
售業總銷貨價值的臨時估計為３７８億元，較去年同月上升１２％，略低於市場預估的１３％，
扣除其間價格變動後，６月的零售業總銷貨數量按年上升９﹒８％，亦低於市場預估的１２％升
幅。
　　今年第二季與第一季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌０﹒２％，而
經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌０﹒１％。總結今年上半年的零售業總銷貨
價值的臨時估計上升１３﹒４％，銷貨數量上升１１﹒８％。
　　今年５月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年上升１２﹒９％，總銷貨數量的修訂估計上升
１１﹒５％。
　　按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年６月與去年同月比較，珠寶首
飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值上升２７﹒８％。其次為超級市場貨品（銷貨價值上升１﹒１％
）；服裝（上升５﹒４％）；藥物及化妝品（上升１８﹒３％）；百貨公司貨品（上升１５％）

　　政府發言人指出，勞工市場偏緊，本地消費情緒維持良好，同時訪港旅客人次繼續錄得穩健
增長，因此零售業銷貨值在６月份持續有雙位數的按年增長。展望未來，就業和收入情況良好以
及訪港旅遊業暢旺，在短期內應繼續為零售業帶來支持，但本港需要密切留意外圍環境的不確定
性加劇，往後對消費意欲可能帶來的影響。（ｃｌ）

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