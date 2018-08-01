【本港經濟】６月零售銷售額按年升１２％，上半年升１３﹒４％

《經濟通通訊社１日專訊》本港零售銷售連升１６個月。政府統計處公布，今年６月份的零

售業總銷貨價值的臨時估計為３７８億元，較去年同月上升１２％，略低於市場預估的１３％，

扣除其間價格變動後，６月的零售業總銷貨數量按年上升９﹒８％，亦低於市場預估的１２％升

幅。

今年第二季與第一季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌０﹒２％，而

經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌０﹒１％。總結今年上半年的零售業總銷貨

價值的臨時估計上升１３﹒４％，銷貨數量上升１１﹒８％。

今年５月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年上升１２﹒９％，總銷貨數量的修訂估計上升

１１﹒５％。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年６月與去年同月比較，珠寶首

飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值上升２７﹒８％。其次為超級市場貨品（銷貨價值上升１﹒１％

）；服裝（上升５﹒４％）；藥物及化妝品（上升１８﹒３％）；百貨公司貨品（上升１５％）

。

政府發言人指出，勞工市場偏緊，本地消費情緒維持良好，同時訪港旅客人次繼續錄得穩健

增長，因此零售業銷貨值在６月份持續有雙位數的按年增長。展望未來，就業和收入情況良好以

及訪港旅遊業暢旺，在短期內應繼續為零售業帶來支持，但本港需要密切留意外圍環境的不確定

性加劇，往後對消費意欲可能帶來的影響。（ｃｌ）

