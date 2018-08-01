《經濟通通訊社１日專訊》根據博彩監察協調局，７月份澳門博彩收入按年升１０﹒３％至
２５３﹒２７億澳門元，遜於預期按年增長１１﹒５％。另外，今年首七個月累計博彩收入按年
升１７﹒５％至１７５５﹒４４億澳門元。（ｊｎ）
01/08/2018 12:44
７月份澳門博彩收入按年升１０﹒３％，遜於市場預期
《經濟通通訊社１日專訊》根據博彩監察協調局，７月份澳門博彩收入按年升１０﹒３％至
２５３﹒２７億澳門元，遜於預期按年增長１１﹒５％。另外，今年首七個月累計博彩收入按年
升１７﹒５％至１７５５﹒４４億澳門元。（ｊｎ）
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