《經濟通通訊社１日專訊》根據《彭博》報道，據悉，由中國三大電信商合資持有的中國鐵
塔（００７８８）考慮將在港ＩＰＯ定價設在區間低端，或訂價於每股１﹒２６港元左右，集資
額料約６９億美元（５３８﹒２億港元）。
中國鐵塔預料於８月８日上市，招股價介乎１﹒２６至１﹒５８元，每手股份２０００股，
連同手續費，每手入場費約３１９１﹒８元。中金公司及高盛為聯合保薦人。（ｊｎ）
01/08/2018 12:13
【新股上市】中國鐵塔（００７８８）於１﹒２６元訂價
《經濟通通訊社１日專訊》根據《彭博》報道，據悉，由中國三大電信商合資持有的中國鐵
塔（００７８８）考慮將在港ＩＰＯ定價設在區間低端，或訂價於每股１﹒２６港元左右，集資
額料約６９億美元（５３８﹒２億港元）。
中國鐵塔預料於８月８日上市，招股價介乎１﹒２６至１﹒５８元，每手股份２０００股，
連同手續費，每手入場費約３１９１﹒８元。中金公司及高盛為聯合保薦人。（ｊｎ）
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