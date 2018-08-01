《小傳日記》魚缸倒跌怨曲奏，內房重傷好憂愁！

《小傳日記》隔晚（３１日）花旗國嘅蘋果公司業績勝預期，缸友都以為今日（１日）可以

坐定粒六反擊，所以今朝（１日）香江魚缸高開１７３點報２８７５６，最高上過２８７７２，

手機設備佬全部被追捧。點知開心唔夠一個上晝，魚缸Ｕ ｔｕｒｎ調頭回吐全部升幅。鬼整佢

咩，侵侵（特朗普）又傳會對關稅加碼，搞到缸友上晝開市追完貨，之後要急急沽貨。再睇睇Ａ

股果邊，哇！滬指瀉１﹒８巴仙，收報２８２４點；深指貼近９０００點關，收報９００５點，

跌１﹒９巴仙。另外，離岸人仔鬼咁弱雞，跌穿過６﹒８４關口。三重打擊搞到最後魚缸全日倒

跌２４２點或０﹒８５巴仙，報２８３４０點，最低見２８２１９。

睇睇班重磅大隻佬，祖國移動（００９４１）被大行法巴下降評級同目標價至７６銀，加上

中國鐵塔（００７８８）入飛情況似乎麻麻，所以全日再瀉逾１巴仙，報６９﹒８５元銀。

ＡＩＡ（０１２９９）全日跌低近２巴仙，報６７﹒３銀。大象（００００５）跌半個巴仙，報

７４﹒２５銀。呢排被轟炸嘅ＱＱ（００７００）跣低２亳子，報３５５銀。



＊阿爺重打壓內房股肅殺，碧桂園淚灑藍戰中最渣＊



說話阿爺連日來都對內房出口術，中共中央政治局噚日（３１日）召開會議，強調要決心解

決好房地產市場問題，蘇州先發一招，就係當地中行（０３９８８）、農行（０１２８８）、工

行（０１３９８）和建行（００９３９）嘅蘇州支行出新規，從今日起按揭客戶若果５年內提前

還錢，就會被收取違約金。今日啲內房佬跌到牙痛咁聲，其中「給你一個五星級的家」嘅碧桂園

（０２００７）跌到阿媽都唔認得，成為藍籌榜尾，跪低近７巴仙，報１１﹒３６銀。其他內房

方面，恆大（０３３３３）跟跌逾５巴仙，報２０﹒５５銀；融創（０１９１８）急瀉逾９巴仙

收２３﹒１５銀；中海外（００６８８）挫近３巴仙，報２４銀；新城發展（０１０３０）蒸發

近一成報６﹒３６銀。



＊科技佬急挫好消息出貨，汽車佬踩油缸友唔使愁＊



今朝科技佬精神爽利，以為可以食住蘋果公司績佳嘅強勢反擊，點知班大戶個個趁好消息出

貨，搞到舜宇（０２３８２）同瑞聲（０２０１８）由升轉跌，瑞聲又無埋條「紅底」，全日跌

低逾２巴仙，報９７﹒８５銀；舜宇走低逾２巴仙，報１２６﹒７銀。

其他手機設備佬方面，鴻騰（０６０８８）逆市踢高ＤＤ報３﹒３４銀；比亞迪電子

（００２８５）同丘鈦（０１４７８）則顯著造好，分別揚逾２巴仙報９﹒３８銀，及急彈近８

巴仙報６﹒０９銀。

昨日內地財政部略略提過，話對新能源車船有稅務折扣優惠，今日班車佬股價都起勢踩油，

華晨（０１１１４）急漲逾４巴仙報１０﹒６８銀；廣汽（０２２３８）都彈近２巴仙，報

７﹒４８銀；東風（００４８９）抽高逾１巴仙報７﹒９７銀。但做新能源車嘅比亞迪

（０１２１１）就只係升１巴仙，報４４﹒８５銀；吉利（００１７５）微揚半個巴仙收

１７﹒９８銀。



＊７月賭收差有貨揸唔揸，澳博撐得到同業有Ｄ凍＊



７月份過咗去，馬交博彩監察協調局就出嚟宣布，馬交上個月賭收只係升得一成，差過孖屐

預期。不過好彩，噚晚澳博（００８８０）出咗成績表都唔錯。中期純利賺近１５億，急增咗近

５７巴仙。瑞信睇完即刻畀個ｌｉｋｅ澳博，話佢第一季表現咁省鏡，第二季都維持到，勁啊！

仲話ＥＢＩＴＤＡ按年升４６巴仙及按季跌近２巴仙，表現都好過大市，提供穩定嘅盈利復甦趨

勢！澳博今日收工報９﹒７５銀，跳高逾２巴仙。不過其他賭股就無咁開心喇，銀娛

（０００２７）喺賭收揭盅之後就急急調頭走，收市得返６２﹒１５銀，跌咗逾１巴仙；金沙（

０１９２８）都係跌逾１巴仙報３９﹒８銀；永利馬交（０１１２８）都無咗近１巴仙，收報２

２﹒９５銀。



＊侵侵又威嚇食品捧場客，神威發盈喜醫藥佬飛起＊



貿易戰踏入８月再次牽起大家神經，聽聞侵侵將會對神州進口貨品總值２０００億美金嗁關

稅，由原定的１０巴仙加到２５巴仙！缸友即刻衝入食品股避避風頭。旺旺（００１５１）就即

刻漲到近１巴仙，收報６﹒５４銀。萬洲（００２８８）都唔錯，上到近３巴仙收６﹒４７銀，

係最威水藍戰！

醫藥佬受假疫苗風波拖累，唞咗一排之後，今日終於重新振作喇。神威藥業（０２８７７）

就巴閉啦，預料今年上半年錄到溢利會多過上年大概４０巴仙，五連陰後今日終見反彈上逾６巴

仙，報１０﹒５銀。一眾醫藥佬都開開心心慶祝，當中，白雲山（００８７４）上逾２巴仙收

３４﹒２銀；石藥（０１０９３）報２０﹒９５銀上揚逾２巴仙；中生製藥（０１１７７）跳高

逾１巴仙報１０﹒８４銀。請請！



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