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即市新聞

01/08/2018 11:04

《真知灼見－溫灼培》提防美元技術走弱

　　《真知灼見》從日線圖中，倘把美匯指數與其１４天相對強弱指數作比較，不難發現兩者似
乎出現了圖表上所謂的背馳現象。也是說，從圖表而言往後美元匯價將較大機會出現下跌。當然
，如從貨幣政策因素分析，聯儲局９月議息會加息機會大，日後還很大機會將維持其「循序漸進
」的加息方向。相反，於上周四的議息會，歐央行仍表明會推行量寬政策到今年底，並預期最快
到明年夏季才有機會加息。至於經濟基礎上，美國第二季ＧＤＰ增長有４﹒１％，差不多是其首
季經濟的雙倍增長。相反，於本周二晚（３１日）歐元區公布的第二季ＧＤＰ年增長卻只有
２﹒１％，較第一季增長更出現倒退。所以從經濟及貨幣政策等基礎因素分析，美元強歐元弱實
在是理所當然。但有趣的是，在這一切因素下，佔美匯指數中六成比重的歐元卻一直未見下跌，
還靠穩在１﹒１７美元水平徘徊；這給予筆者一種強烈感覺，當一切利好美元因素放在眼前美元
仍不能一舉而上，其往後或會有下跌風險，這與圖表走勢亦見脗合。
　
＊貿易糾紛倘化解，美元失避險功能＊
　
　　當然大家或許會問，可有甚麼因素會推低美元匯價呢？上星期，美國總統特朗普已表明不滿
聯儲局不斷加息，及明言美元匯價過強。雖然貨幣政策的決策權不在特朗普手上，但似乎在特朗
普講話後美元升勢卻明顯收斂。假使在今晚（１日）聯儲局的議息會上，聯儲局一旦軟化其貨幣
政策立場，提防將成為美元下跌的理據。還有一點值得關注，過去曾為大家分析，貿易戰演變愈
烈對美元匯價愈有利，主要是貿易戰會損害環球投資氣氛，投資氣氛轉差會驅使資金轉返美元避
險，為美元匯價帶來支持。但現在所見，歐美的貿易紛爭似暫得到化解，而據《路透社》引述消
息指，中美雙方正在接觸，嘗試重新就貿易紛爭展開談判。如中美貿易紛爭可同時化解，美元的
避險功能便會失去，這可對美元匯價不利。當然現階段我們仍需就上述因素作靜觀其變，以衡量
下一步美元匯價走勢。技術上，似乎美匯指數短暫於９５﹒５０指數點有見頂跡象，提防有機下
試９３﹒２的支持。《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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