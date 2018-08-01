中美貿戰升溫，港股挫２４２點收２８３４０三連跌，成交９０４億



《經濟通通訊社１日專訊》美股周二（３１日）在工業股領漲下全線反彈，因之前有報道稱

美中兩國重啟貿易磋商，雙方正在探討讓貿易戰降溫的方法。道指升１０８點或０﹒４％，至

２５４１５點；標普５００指數上揚１３點或０﹒５％，至２８１６點；納指漲４１點或

０﹒６％，至７６７１點。

港股今早在外圍帶動下高開１７３點，升幅僅最多擴至１８９點見２８７７２點後，在內房

股及中移動（００９４１）走軟拖累下，加上有消息指美國總統特朗普突擬將針對２０００億美

元中國貨的稅率，由１０％大增至２５％，此舉令外界感到意外，Ａ股及人民幣全線急挫，滬指

最多急插５２點，低見２８２３點；美元兌離岸人民幣（ＣＮＨ）更一度急升４０９個基點，高

見６﹒８４６２。

內地「股匯雙剎」拖累下，港股尾市最多急挫３６３點低見２８２１９點，最終全日收跌

２４２點或０﹒８５％，報２８３４０點，穿十天線（２８５３２點）及廿天線（２８４６７點

），三連跌累挫４６３點或１﹒６１％。全日主板總成交９０４﹒２８億元增加３﹒３３％。

國指收跌５１點或０﹒４７％，報１０９７３點。滬指挫５１點或１﹒８％，報２８２４點

。



＊內房內銀受累人幣急貶，騰訊連續五日走低＊



中央昨日再次強調樓市調控政策，並要遏制樓價上漲，加上人民幣急貶，內房股全日領跌一

眾藍籌，碧桂園（０２００７）挫６﹒６％報１１﹒３６元，潤地（０１１０９）跌３﹒８３％

報２７﹒６元，為跌幅最大恆指成分股。中海外（００６８８）走低２﹒６４％，報２４元。融

創（０１９１８）急瀉９﹒２２％，報２３﹒１５元。新城發展（０１０３０）挫９﹒７９％，

報６﹒３６元。旭輝（００８８４）跌７﹒２６％，報４﹒７３元。

內銀股午後受累人民幣表現跌勢加劇，郵儲行（０１６５８）挫１﹒７％，報５﹒１７元。

建行（００９３９）跌０﹒５６％，報７﹒０７元。工行（０１３９８）軟０﹒３４％，報

５﹒７９元。中信行（００９９８）挫１﹒１９％，報４﹒９７元。民行（０１９８８）走低

０﹒８６％，報５﹒７６元。

重磅股方面，騰訊（００７００）昨日急挫３﹒２７％兼再創近九個月新低後，今續窄幅跌

０﹒０６％，報３５５元，並已連跌五日，累挫６﹒５３％。中移動昨日升１﹒２２％後，今遭

法巴下調目標價，由８９元降至７６元，評級由「買入」降至「持有」，全日急回１﹒３４％，

報６９﹒８５元，失守５０天線（７０﹒１３１元）及１００天線（７０﹒６７４元）。友邦

（０１２９９）急挫１﹒７５％，報６７﹒３元。匯控（００００５）軟０﹒４７％，報

７４﹒２５元。



＊萬洲全日領漲藍籌，惠譽唱淡藥股仍獲追捧＊



最好藍籌。恆安（０１０４４）漲１％，報７０﹒５５元。旺旺（００１５１）走高０﹒７７％

報６﹒５４元。蒙牛（０２３１９）挫１﹒４４％，報２３﹒９５元。

評級機構惠譽指出，中國藥品安全短期難根治，並籲投資者不要投資國內藥企，然而板塊不

跌反升，石藥（０１０９３）漲２﹒２％報２０﹒９５元，國藥（０１０９９）升１﹒９６％報

３３﹒８５元，為表現最好的兩隻國指成分股。中生製藥（０１１７７）揚１﹒１２％報

１０﹒８４元。復星醫藥（０２１９６）走高１﹒０７％，報３７﹒８５元。

中國財政部發布關於節能新能源車船享受稅優惠政策通知，汽車股逆市見追捧，長汽

（０２３３３）升１﹒９５％，報５﹒７４元。廣汽（０２２３８）揚１﹒６３％，報７﹒４８

元。吉利（００１７５）升０﹒４５％，報１７﹒９８元。東風（００４８９）走高１﹒２７％

報７﹒９７元。（ｔｔ）

