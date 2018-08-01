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即市新聞

01/08/2018 16:11

中美貿戰升溫，港股挫２４２點收２８３４０三連跌，成交９０４億

　
　　《經濟通通訊社１日專訊》美股周二（３１日）在工業股領漲下全線反彈，因之前有報道稱
美中兩國重啟貿易磋商，雙方正在探討讓貿易戰降溫的方法。道指升１０８點或０﹒４％，至
２５４１５點；標普５００指數上揚１３點或０﹒５％，至２８１６點；納指漲４１點或
０﹒６％，至７６７１點。
　　港股今早在外圍帶動下高開１７３點，升幅僅最多擴至１８９點見２８７７２點後，在內房
股及中移動（００９４１）走軟拖累下，加上有消息指美國總統特朗普突擬將針對２０００億美
元中國貨的稅率，由１０％大增至２５％，此舉令外界感到意外，Ａ股及人民幣全線急挫，滬指
最多急插５２點，低見２８２３點；美元兌離岸人民幣（ＣＮＨ）更一度急升４０９個基點，高
見６﹒８４６２。
　　內地「股匯雙剎」拖累下，港股尾市最多急挫３６３點低見２８２１９點，最終全日收跌
２４２點或０﹒８５％，報２８３４０點，穿十天線（２８５３２點）及廿天線（２８４６７點
），三連跌累挫４６３點或１﹒６１％。全日主板總成交９０４﹒２８億元增加３﹒３３％。
　　國指收跌５１點或０﹒４７％，報１０９７３點。滬指挫５１點或１﹒８％，報２８２４點


＊內房內銀受累人幣急貶，騰訊連續五日走低＊

　　中央昨日再次強調樓市調控政策，並要遏制樓價上漲，加上人民幣急貶，內房股全日領跌一
眾藍籌，碧桂園（０２００７）挫６﹒６％報１１﹒３６元，潤地（０１１０９）跌３﹒８３％
報２７﹒６元，為跌幅最大恆指成分股。中海外（００６８８）走低２﹒６４％，報２４元。融
創（０１９１８）急瀉９﹒２２％，報２３﹒１５元。新城發展（０１０３０）挫９﹒７９％，
報６﹒３６元。旭輝（００８８４）跌７﹒２６％，報４﹒７３元。
　　內銀股午後受累人民幣表現跌勢加劇，郵儲行（０１６５８）挫１﹒７％，報５﹒１７元。
建行（００９３９）跌０﹒５６％，報７﹒０７元。工行（０１３９８）軟０﹒３４％，報
５﹒７９元。中信行（００９９８）挫１﹒１９％，報４﹒９７元。民行（０１９８８）走低
０﹒８６％，報５﹒７６元。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）昨日急挫３﹒２７％兼再創近九個月新低後，今續窄幅跌
０﹒０６％，報３５５元，並已連跌五日，累挫６﹒５３％。中移動昨日升１﹒２２％後，今遭
法巴下調目標價，由８９元降至７６元，評級由「買入」降至「持有」，全日急回１﹒３４％，
報６９﹒８５元，失守５０天線（７０﹒１３１元）及１００天線（７０﹒６７４元）。友邦
（０１２９９）急挫１﹒７５％，報６７﹒３元。匯控（００００５）軟０﹒４７％，報
７４﹒２５元。

＊萬洲全日領漲藍籌，惠譽唱淡藥股仍獲追捧＊

最好藍籌。恆安（０１０４４）漲１％，報７０﹒５５元。旺旺（００１５１）走高０﹒７７％
報６﹒５４元。蒙牛（０２３１９）挫１﹒４４％，報２３﹒９５元。
　　評級機構惠譽指出，中國藥品安全短期難根治，並籲投資者不要投資國內藥企，然而板塊不
跌反升，石藥（０１０９３）漲２﹒２％報２０﹒９５元，國藥（０１０９９）升１﹒９６％報
３３﹒８５元，為表現最好的兩隻國指成分股。中生製藥（０１１７７）揚１﹒１２％報
１０﹒８４元。復星醫藥（０２１９６）走高１﹒０７％，報３７﹒８５元。
　　中國財政部發布關於節能新能源車船享受稅優惠政策通知，汽車股逆市見追捧，長汽
（０２３３３）升１﹒９５％，報５﹒７４元。廣汽（０２２３８）揚１﹒６３％，報７﹒４８
元。吉利（００１７５）升０﹒４５％，報１７﹒９８元。東風（００４８９）走高１﹒２７％
報７﹒９７元。（ｔｔ）

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