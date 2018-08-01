《鍾之日記》經濟「穩中有變」，貿戰「變幻莫測」

《鍾之日記》８月１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



７月最後一天召開的中央政治局會議為下半年中國經濟發展方向定調，最令市場刮目的是中

央對國內經濟的評價出現明顯變化，「穩中求進、穩中向好」的表述首次被「穩中有變」取代。

面對改變，會議再提「六大穩」－－穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，又要

求財政政策要在擴大內需和結構調整上發揮更大作用；加大基礎設施領域補短板的力度，實施好

鄉村振興戰略；堅決遏制房價上漲；堅定做好去槓桿工作，把握好力度和節奏。

分析指，面對持續發酵的中美貿易戰，中國官方已逐漸從一直強調影響不大的口水戰，轉向

更積極更務實地應對。而事實上，中美貿易戰變幻莫測，美國步步逼進，最新消息指美國計劃將

最快於９月實施的２０００億美元中國進口商品徵稅稅率提高，由１０％加大至２５％，與此同

時亦有消息指兩國正在爭取重啟談判。另外，美國周二（７月３１日）對華１６０億元進口產品

徵收關稅計劃已完成會議程序，外界料最快將於今晚實施。中國外交部發言人耿爽最新回應稱，

如果美方升級貿易戰，中國會反擊，訛詐對中國是行不通的。



＊Ａ場創近一個月最大跌幅，香江受累＊



祖國股市高開走低，滬綜指一度挑戰２９００點，但阻力仍大，在地產及保險股拖累下轉跌

，午後人民幣急速貶值令避險情緒升溫，多個板塊跌勢加劇，僅基建板塊上揚，滬綜指跌幅擴大

，收市跌至１﹒８％，報２８２４﹒５，創近一個月以來最大單日跌幅。深成指跌１﹒９％。

政治局會議強調要保持流動性合理充裕，流動性寬鬆未改，抵銷人民銀行連續九日暫停逆回

購操作，兩市全日成交３２８５億元人民幣，按日增加兩成。

內地「股匯雙剎」拖累下，港股今早高開後倒跌，尾市最多急挫３６３點低見２８２１９點

，最終全日收跌２４２點或０﹒８５％，報２８３４０點，三連跌累挫４６３點或１﹒６％。全

日主板總成交９０４億元增加３％。騰訊（００７００）昨日急挫３﹒２７％兼再創近九個月新

低後，今續窄幅跌０﹒０６％，報３５５元，連跌五日。



＊樓市調控未停內房齊重創，碧桂園又出事價挫７％＊



中央政治局會議提出「堅決遏制房價上漲」震散一眾內房。會議強調下決心解決好房地產市

場問題，堅決遏制樓價上漲，意味著下半年樓市調控難見放鬆。加上，深圳最新發布史上最強樓

市新政，暫停企事業單位購買商品住房；居民家庭新購買商品住房３年內禁止轉讓；對購房人離

婚２年內申請住房貸款，首付款比例不低於７０％。

內房股一片愁雲慘霧，融創（０１９１８）大跌９﹒２％，華潤置地（０１１０９）跌

３﹒８％，中海外（００６８８）挫２﹒６％，恆大（０３３３３）挫５﹒１％。

碧桂園（０２００７）近期工地安全事故頻密發生，引發輿論關注。集團表示已於２７日晚

宣布全國停工整改，又指截至目前已經有約９８％碧桂園的工地通過驗收並且復工，全國已經復

工的工地超過２４００個，尚有６０餘個項目仍未完成整改。整改宣言面世不足一日，碧桂園工

地又出事故，今日下午上海啟東碧桂園中邦上海城二期工地內建築樓頂便發生火災，目前火勢受

到控制。碧桂園股價挫６﹒６％，報１１﹒３６元，為全日表現最差藍籌。



＊蘋果季績爆發，惟香港手機股仍跌＊



美國蘋果公司推出史上最強第三財季財報，受價格較高的ｉＰｈｏｎｅ Ｘ銷量帶動，公司

期內收入增長１７％，至５３３億美元；淨利潤１１５﹒１９億美元，同比增長３２％；兩者均

優於市場預期，刺激蘋果盤後股價創歷史新高，收報１９０﹒２９美元，市值逼近萬億美元「歷

史任務」。

惟港股未如預期般順利反彈，中美貿易戰陰霾再度籠罩中港兩市，有外媒指美國財政部長姆

努欽和中國國務院副總理劉鶴雖還在繼續進行磋商，但整體進展不大，雙方均認為應由對方邁出

第一步。

香港手機股表現反覆，該板塊今早隨外圍高開，其中兩隻龍頭舜宇（０２３８２）、瑞聲

（０２０１８）齊齊高開３％左右，但很快就逐級而落，直至午後更隨大市倒跌，最終兩股全日

均跌２﹒２％，舜宇收報１２６﹒７元，瑞聲收報９７﹒８５元，失守一百元紅底；高偉電子

（０１４１５）挫４﹒２％，但丘鈦科技（０１４７８）則異動抽升７﹒８％；比亞迪電子

（００２８５）升２﹒４％。

日前急瀉的軟件股就個別發展，金蝶（００２６８）獲富瑞唱好，反彈升３％；中軟國際

（００３５４）及金山軟件（０３８８８）均升２﹒６％，擎天軟件（０１２９７）升２％。



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