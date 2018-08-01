【政策解讀】政治局會議首提「穩中有變」，新華社稱看六大信號

《經濟通通訊社１日專訊》中共中央政治局上日（７月３１日）召開會議，分析研究目前經

濟形勢，部署下半年經濟工作。會上首次提出經濟運行「穩中有變」，會議要求，財政政策要在

擴大內需和結構調整上發揮更大作用。加大基礎設施領域補短板的力度，實施好鄉村振興戰略。

下決心解決好房地產市場問題，堅決遏制房價上漲。把穩定就業放在更加突出位置。堅定做好去

槓桿工作，把握好力度和節奏。



＊會議提出六個「穩」＊



官媒《新華社》發文認為，會議釋出推進經濟高質量發展的六大信號。

第一，「穩」字當頭，提高政策前瞻性靈活性有效性。會議提出六個穩字備受關注，分別是

「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」。明確保持經濟平穩健康發展，堅持實

施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，提高政策的前瞻性、靈活性、有效性。財政政策要在擴大

內需和結構調整上發揮更大作用。要把好貨幣供給總閘門，保持流動性合理充裕，並強調要保護

在華外資企業合法權益。



＊擴大內需是關鍵＊



第二，補足短板，以深化供給側結構性改革助力高質量發展。會議指出，要把補短板作為目

前深化供給側結構性改革的重點任務，加大基礎設施領域補短板的力度，增強創新力、發展新動

能，打通去產能的制度梗阻，降低企業成本，並實施好鄉村振興戰略。文章認為，以上是釋放出

深化供給側結構性改革的明確信號。面對外部環境發生明顯變化，擴大內需是關鍵。短期會在需

求調控上加大力度，中長期將繼續通過改革手段深化供給側結構調整。



＊優化民營企業和小微企業的融資環境＊



第三，防範風險，金融要更好服務實體經濟。會議要求，把防範化解金融風險和服務實體經

濟更好結合起來，堅定做好去槓桿工作，把握好力度和節奏，協調好各項政策出台時機。文章認

為，隨著結構性去槓桿穩步推進，上半年金融風險防控成效初顯，但槓桿結構仍面臨一些問題，

民營企業和小微企業的融資難融資貴問題不容忽視。這要求保持流動性合理充裕，以優化民營企

業和小微企業的融資環境，而流動性合理充裕有利保持經濟平穩健康發展。



＊堅定解決好房地產市場問題＊



第四，破解難題，堅定深化改革開放激發經濟活力。文章認為，今年以來，重要領域和關鍵

環節改革不斷深入，激發發展動力，相信下半年會推進改革開放，繼續研究推出一批管用見效的

重大改革舉措。

第五，制漲價，堅定解決好房地產市場問題。會議明確提出，下決心解決好房地產市場問題

，堅持因城施策，促進供求平衡，合理引導預期，整治市場秩序，堅決遏制房價上漲，並強調加

快建立促進房地產市場平穩健康發展長效機制。文章認為，這表明目前關於房地產形勢和問題的

判斷，以及解決問題的調控措施和制度機制已取得廣泛共識，意味決定房地產市場長效機制的關

鍵性基礎制度將加快出台。

第六，穩定就業，做好民生保障和社會穩定工作。會議提出，下半年做好民生保障和社會穩

定工作，把穩定就業放在更加突出位置。文章認為，國際貿易摩擦等對中國經濟發展和就業穩定

帶來不確定性，故要守住就業的基本盤，關鍵靠經濟增長，亦要加強對重點地區、行業、人群就

業形勢的監測分析，完善政策儲備。（ｋｌ）

