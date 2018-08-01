《股林淘金－林家亨》港股短期反彈，中國鐵塔（０７８８）值博

《股林淘金》受惠於國務院早前宣布，要引導金融機構按照市場化原則，保障融資平台公司

合理融資需求，亦會加快今年１﹒３５萬億元地方政府專項債券發行和使用進度在推動在建基礎

設施項目上，一改近月內地去槓桿的態度，加上美股踏入業績高峰期，普遍公司的營收都比預期

好；因而刺激中港股市近日反彈。然而，中美質易磨擦持續升溫，市傳特朗普政府將提議對

２０００億美元中國進口商品加徵關稅的稅率，由原來計劃的１０％提高至２５％，此舉勢必影

響中港股市，加上人民幣貶值的勢頭仍然持續。因此，筆者建議投資者應趁反彈減持，長線投資

的話可分階段吸納一些有派高息，穩定收入的公用股如電力股等等，或者是龍頭內房股，作防守

性投資之用。



＊中國鐵塔具值博率＊



作為全球規模最大的通信鐵塔基礎設施服務提供商中國鐵塔（００７８８）將於近日上市，

集團主要業務是向內地三大通信運營商提供站址資源及相關服務，於２０１８年首季，公司來自

中國移動，中國聯通和中國電信的收入分別佔總收入的５４﹒９％，２２﹒５％和２２％。同時

，三大通信運營商為中國鐵塔的大股東，隨著全球發售完成後，中國移動（００９４１）、中國

聯通（００７６２）和中國電信（００７２８）分別持股２８﹒５％、２１﹒１％和２０﹒９％

。集團現時擁有中國通信鐵塔基礎設施市場中的市場份額的９６﹒３％，以收入計，市場份額則

為９７﹒３％，可見其壟斷力之強。隨著物聯網、大數據和人工智能等技術快速發展，勢必帶動

中國社會全行業信息化建設需求的爆發式增長，而中國鐵塔更是中國實現網絡強國戰略不可或缺

的推動者。



＊獲高瓴馬雲等入股＊



預計２０１７年至２０２２年人均移動數據流量複合年均增長率將為３５﹒９％。由於用戶

數和人均流量增加。２０１７年至２０２２年。中國通信鐵塔基礎設施市場規模預期將由人民幣

７０６億元增至人民幣１０９１億元，複合年均增長率為９﹒１％，前景看好。雖然近期港股暫

時仍處於反彈格局，但中國鐵塔已獲得著名私募基金高瓴資本和阿里巴巴主席馬雲等入股，反映

此股有一定質素，基於集團的業務的穩定性和獨特性，加上集團亦表明未來派息比率不低於可分

配利潤的５０％，中國鐵塔絕對值得中長線持有，如作短線投機操作，止蝕位是招股價的５％，

相反，短線的止賺位可以定在２０％。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

