【聚焦人幣】貿戰升溫人幣波動，人幣兌美元即期收升３０７點子

《經濟通通訊社１日專訊》中美貿易戰有升級跡象，加劇人民幣匯率波動。人民幣兌一美元

即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３５點子，報６﹒８２２０，其後更轉強至６﹒７８６３，惟午後

回落一度逼近６﹒８４關，其後再度轉勢反彈，收盤報６﹒７９４８，較上個交易日４時３０分

收盤價升３０７點子，收復６﹒８關口。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）午後亦一度跌穿６﹒８４關口，自高位回落逾４００點子，現

跌８５點子，報６﹒８１３８，收復６﹒８２關。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒８２９３，為１４個月新低，較上個交易日貶１２８點子，

連跌第四日。



＊中資大行６﹒８３附近拋售美元＊



消息指美國擬最快於９月實施的２０００億美元中國進口商品徵稅稅率提高，由１０％加大

至２５％，據指中美兩國正在爭取重啟談判。

有交易員指出，在岸人民幣午後走軟受客盤購匯和美元空頭止損合力推動，但有中資大行在

６﹒８３附近開始大量拋售美元，將價格快速推至６﹒８２。

中信証券分析師明明認為，昨日召開的政治局會議雖然未提及人民幣匯率問題，但應對外部

環境變化對人民幣匯率提出了要求，穩定和吸引外資、改善對外貿易條件需要人民幣的適當貶值

，二季度以來的人民幣的大幅度貶值在一定程度釋放了這一需求，後續人民幣仍然存在一定貶值

壓力，但７將是難以突破的關鍵關口。（ｂｉ）

