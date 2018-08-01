【調控升級】蘇州樓市調控出奇招，５年內提前還房貸須繳違約金

《經濟通通訊社１日專訊》據內媒報道，內地樓市調控再出奇招，中行、農行、工行和建行

在蘇州支行出新規，從今日其房貸客戶若在５年內提前還款，將被收取違約金。

業權擁有人通常需要結清房屋貸款，才可做產權過戶，完成買賣。業界人士相信，在蘇州二

手樓市場，買房人須額外承擔違約金，或將增加其購房成本，打擊二手房市場交易的積極性，在

一定程度上起到類似限售的作用。（ｅｙ）

