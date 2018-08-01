《投資智慧－鄧聲興》鐵路股借政策炒起，惟不宜高追

《投資智慧》國務院揚言要加快今年１﹒３５萬億元人民幣地方政府專項債券發行和使用進

度，推動在建基礎設施項目上早見成效，明顯釋出以推動基建投資刺激經濟的意向，估計內地會

放鬆信貸政策，包括降低對ＰＰＰ（政府和社會資本合作）項目的融資壓力，預計下半年基建投

資步伐將會加快，支持基建相關的鐵路、水泥、鋼鐵板塊炒起。



＊下半年鐵路投資將大增＊



年初，內地政府於工作報告中提出今年將安排全國鐵路固定資產投資７３２０億元，投產新

線４０００公里，其中高鐵３５００公里。但內地鐵路基建投資增長較為滯後；據統計，今年上

半年全國鐵路固定資產投資累計完成額僅同比增長０﹒１％至３１２７﹒１２億人民幣，反映鐵

路基建投資缺口仍大，相信下半年鐵路投資或將大幅增長。

此外，內地目前物流運輸仍以公路貨運為主，上半年公路貨運量按年升７﹒７％至

１７９﹒７９億噸；鐵路及水路貨運量分別為１９﹒５８億噸及３２﹒６９億噸，佔比較低。內

地政府正積極推動鐵路貨運發展，為達到在今年至２０２０年鐵路貨運量增長３０％的目標，中

國鐵路總公司計劃增購鐵路機車３７５６台及無蓋貨車２１﹒６萬輛，預計採購金額將超千億元

，相信龍頭鐵路股中車（０１７６６）及中車時代（０３８９８）可直接受惠，下半年業績有望

改善；中國中鐵（００３９０）近日走勢亦相當強勁。



＊鐵路股一洗頹勢＊



就股價走勢而言，鐵路股一洗以往頹勢，中車時代（０３８９８）股價由３８元水平起動，

暫於５０元遇阻；中車（０１７６６）及中國中鐵（００３９０）突破橫行隔局後暫於高位整固

。雖然鐵路股前景不俗，近日走勢亦相當理想，但明顯較受政策左右，基建鐵路股借勢炒起，若

好消息盡出股價或回復平穩，故不建議高追。《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

