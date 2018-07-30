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即市新聞

30/07/2018 11:06

《權證紅盤－朱紅》騰訊（００７００）走勢偏弱，留意騰訊沽

　　《權證紅盤》近日市場焦點轉向企業的中期業績，美股在銀行股和科技股業績的帶動下，繼
續上揚，而本港股市也打破悶局，低位反彈，三日內由２８０００升近１０００點，至
２９０００點，大市成交亦由上周平均７００億元，升至１０００億元左右。內地資管新規則出
台後，人民銀行開展５０２０億元人民幣的中期借貸便利操作，向市場注入流動性，刺激內銀、
內房、基建、建材股上顯著揚，根據牛熊證的街貨分布圖，恆指牛證的重貨區在２７５００－
２７８００中間，有約２５００張期指合約；而恆指熊證重貨區在２９０００－２９３００中間
，有約２６００張期指合約。
　
　　過去一周窩輪市場資金主要流入，有２﹒２億元流入窩輪市場，有３２００萬元流出。在流
入的資金中，恆指的認沽證，有６５００萬元流入。第二大流入的是騰訊（００７００）認購證
，有４５００萬元。第三大流入的是剛剛上市的小米（０１８１０）的認購證，有２６００萬元
流入。第四大流入的是騰訊認沽證，有２０００萬元流入。第五大流入的是金蝶（００２６８）
認購證，有１４００萬元流入。
　
　　至於上周資金流走方面，資金主要從恆指認購證流出，有２２００萬元。第二大資金流出的
是舜宇光學（０２３８２）的認購證，有５４０萬元。而第三大流出的是金沙（０１９２８）認
沽證，有５００萬元流出。
　
　　恆指上周最高升至２９０８３點，騰訊相對恆指明顯落後，股價早前曾上試３８２元後，又
失守３７５元。窩輪市場過去一周有２０００萬元流入騰訊認沽，如果投資者看淡騰訊，可留意
騰訊認沽證２２７７３，行使價３６６﹒６８元，今年１０月到期，實際槓桿約９倍。
《中銀國際股票衍生產品部董事　朱紅》

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