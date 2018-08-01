《缸邊嫺談－黃惠嫺》國策增需求水泥價續升，帶動安徽海螺盈利增

《缸邊嫺談》根據發改委公布的資料顯示，２０１７年，全國水泥產量２３﹒１６億噸，較

２０１６年下降０﹒２％。今年上半年，全國累計水泥產量９﹒９７億噸，同比下降０﹒６％。

今年上半年全國平均水泥價達到４１９元人民幣╱噸，較２０１６年同期上升７９元人民幣╱噸

。而二季度水泥價格整體升幅明顯，高位穩定在４３０元人民幣╱噸左右。現時因國家供給側結

構性改革和環保督查力度的不斷加大，國內絕大部分省份均出台並執行了包括「錯峰生產」、

「環保限產」在內的多項限產措施，水泥庫存水平大幅低於２０１７年，令水泥價格和盈利於高

位穩定運行。



＊加快推動基建帶動水泥需求＊



根據國統局數據顯示，２０１８年１－６月份，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水

生產和供應業）同比增長７﹒３％；全國房地產開發投資５５５３１億元人民幣，同比名義增長

９﹒７％。在房地產投資的回升和去年基建投資延續項目的支撐下，上半年水泥的總體需求上升

，加上水泥供應在環保加壓、淘汰落後產能、推行錯峰生產的情況下，整體供求關係相對地平穩

。

另外，在中美貿易戰不斷升溫下，內地出口面臨下跌的危機，亦為國內的經濟增長埋下隱憂

，為保經濟國務院總理李克強於７月２３日主持召開的國務院常務會議上，提出部署更好發揮財

政金融政策作用，支援擴內需調結構促進實體經濟發展。當中提出積極財政政策要更加積極，穩

健的貨幣政策要鬆緊適度。要加快今年１﹒３５萬億元地方政府專項債券發行和使用進度，在推

動在建基礎設施項目上早見成效。更積極的財政政策，有利加快推動基建項目投資回升，更會進

一步帶動對水泥的需求。



＊２０１８中期業績預告盈喜＊



安徽海螺（００９１４）７月９日發布上半年盈利預測公告，預計２０１８年上半年度實現

歸屬於上市公司股東的淨利潤與上年同期相比增加５３﹒７３億元－６７﹒１７億元人民幣，同

比增加８０％－１００％。盈喜主要受益於集團水泥產品銷售價格同比漲幅較大，營業收入同比

大幅增長，使集團歸屬於上市公司股東的淨利潤同比大幅上升。

集團於７月１８日成功收購廣東廣英水泥，廣東清遠廣英水泥擁有３條水泥熟料生產線和５

條水泥粉磨生產線。收購完成後集團於清遠市將擁有９條熟料生產線，１５條粉磨生產線，使海

螺水泥於廣東省區內的產能進一步提升，更為大灣區的建設發展提早布局。

為環保相信國家將繼續深化供給側結構性改革，堅持用市場化、法治化手段，嚴格執行環保

、質量、安全等法規標準，化解過剩產能、淘汰落後產能；加上錯峰生產的持續推行，以及行業

兼併重組的持續深入推進，市場集中度將穩步提升，行業經營環境有望持續改善。在水泥供求平

衡下，水泥價格會繼續在穩定中上升，更相信在踏入下半年水泥傳統旺季的日子後，水泥價格可

望進一步向上，有助帶動收入繼續增加。投資者可考慮於４５元附近的水平增持或吸納，目標價

為５６﹒２５元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

