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即市新聞

01/08/2018 11:13

《缸邊嫺談－黃惠嫺》國策增需求水泥價續升，帶動安徽海螺盈利增

　　《缸邊嫺談》根據發改委公布的資料顯示，２０１７年，全國水泥產量２３﹒１６億噸，較
２０１６年下降０﹒２％。今年上半年，全國累計水泥產量９﹒９７億噸，同比下降０﹒６％。
今年上半年全國平均水泥價達到４１９元人民幣╱噸，較２０１６年同期上升７９元人民幣╱噸
。而二季度水泥價格整體升幅明顯，高位穩定在４３０元人民幣╱噸左右。現時因國家供給側結
構性改革和環保督查力度的不斷加大，國內絕大部分省份均出台並執行了包括「錯峰生產」、
「環保限產」在內的多項限產措施，水泥庫存水平大幅低於２０１７年，令水泥價格和盈利於高
位穩定運行。
　
＊加快推動基建帶動水泥需求＊
　
　　根據國統局數據顯示，２０１８年１－６月份，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水
生產和供應業）同比增長７﹒３％；全國房地產開發投資５５５３１億元人民幣，同比名義增長
９﹒７％。在房地產投資的回升和去年基建投資延續項目的支撐下，上半年水泥的總體需求上升
，加上水泥供應在環保加壓、淘汰落後產能、推行錯峰生產的情況下，整體供求關係相對地平穩

　　另外，在中美貿易戰不斷升溫下，內地出口面臨下跌的危機，亦為國內的經濟增長埋下隱憂
，為保經濟國務院總理李克強於７月２３日主持召開的國務院常務會議上，提出部署更好發揮財
政金融政策作用，支援擴內需調結構促進實體經濟發展。當中提出積極財政政策要更加積極，穩
健的貨幣政策要鬆緊適度。要加快今年１﹒３５萬億元地方政府專項債券發行和使用進度，在推
動在建基礎設施項目上早見成效。更積極的財政政策，有利加快推動基建項目投資回升，更會進
一步帶動對水泥的需求。
　
＊２０１８中期業績預告盈喜＊
　
　　安徽海螺（００９１４）７月９日發布上半年盈利預測公告，預計２０１８年上半年度實現
歸屬於上市公司股東的淨利潤與上年同期相比增加５３﹒７３億元－６７﹒１７億元人民幣，同
比增加８０％－１００％。盈喜主要受益於集團水泥產品銷售價格同比漲幅較大，營業收入同比
大幅增長，使集團歸屬於上市公司股東的淨利潤同比大幅上升。
　　集團於７月１８日成功收購廣東廣英水泥，廣東清遠廣英水泥擁有３條水泥熟料生產線和５
條水泥粉磨生產線。收購完成後集團於清遠市將擁有９條熟料生產線，１５條粉磨生產線，使海
螺水泥於廣東省區內的產能進一步提升，更為大灣區的建設發展提早布局。
　　為環保相信國家將繼續深化供給側結構性改革，堅持用市場化、法治化手段，嚴格執行環保
、質量、安全等法規標準，化解過剩產能、淘汰落後產能；加上錯峰生產的持續推行，以及行業
兼併重組的持續深入推進，市場集中度將穩步提升，行業經營環境有望持續改善。在水泥供求平
衡下，水泥價格會繼續在穩定中上升，更相信在踏入下半年水泥傳統旺季的日子後，水泥價格可
望進一步向上，有助帶動收入繼續增加。投資者可考慮於４５元附近的水平增持或吸納，目標價
為５６﹒２５元。《工銀亞洲證券業務部分析員　黃惠嫺》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

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