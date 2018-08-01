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01/08/2018 10:50

【年金解惑－專訪】中銀人壽老建榮：愈年輕購買年金回報愈高

　　《經濟通通訊社記者葉詩穎１日報道》自從政府推出公共年金後，私營市場的年金產品都開
始蜂擁而至，其中一所有推出年金計劃的私營機構中銀人壽，其執行總裁老建榮表示，年金產品
在市場是應該要有需求，這樣的產品可以減低退休人士對社會福利的依賴：「每一個人都可以為
退休作出準備，退休時不需依賴社會福利」。
　　公共年金的推出，其中一項最為人詬病的，就是年金的回報率低，只有４％回報率，不足以
對抗通脹，但老建榮認為，包括年金在內，所有理財產品都是對抗通脹，相對把錢存放在銀行，
購買理財產品，即使有１厘或２厘息，本質上也擁有對抗通脹的性質：「如果有人說年金產品不
能對抗通脹，我覺得邏輯上是有問題，產品根本就是對抗通脹，但能否完全對抗就是另一回事」
。他指，購買投資產品需要看其投資回報，若投資回報只有３厘，而通脹則高達５厘，相對上就
對抗不了通脹，但強調，年金本身是對抗通脹的產品，只是成效多少則要視乎通脹率和產品的回
報。
　
＊愈年輕購買年金回報愈高＊
　
　　對比私營年金，公共年金是即期年金計劃，適合６５歲達退休年齡的人士購買，而市面上普
遍的私營年金都以延期年金為主，即在職時開始購買產品，到退休時開始拿取相關金額。公共年
金的回報率為４厘，而私營市場的年金回報率有分保證回報和非保證回報，老建榮建議，愈年輕
的人士開始購買延期年金，滾存的金額會愈多：「愈早購買，保險公司可以幫你愈早賺息來對抗
通脹」。
　　另外，年輕人的入息相對低，老建榮建議他們可購買長期儲蓄產品，比較保障和穩定。他又
指，相比強制性公積金（ＭＰＦ），ＭＰＦ的投資年期可以很波動，而資金用作買股票，也不能
確保賺或蝕，反而年金有助穩定投資，以中銀人壽的年金為例，投保者可在退休後取回三分一本
金，增加資金流動性。
　
＊選擇年金機構要留意其資金實力＊
　
　　現時市面上年金產品眾多，老建榮提醒投保人，年金產品是長期的投資產品，需要留意機構
的資金實力，估算該機構長期在市場存在的機會率。另外，他表示，投保人購買產品時要留意身
故後賠償，亦要留意能否拿回部分現金，還有注意保證和非保證的回報。
　　他又指，公司第三季會有新產品推出，雖然現時的客人以４５至５５歲的人士為多，但期望
新產品會更新穎，吸引更多年青人投保，而年金產品需要在投保前做不同類型的分析，難設立網
上投保。

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