《日入而息》中美貿戰升溫，人幣波蘭，內房受壓，港股挫２４２點

《今天重點》﹡美國擬對２０００億美元中國進口商品加徵更高關稅；中美貿易戰升級前夕

，傳雙方高層正尋求重啟談判

﹡貿戰升溫人幣波動，人幣兌美元即期收升３０７點子

﹡蘇州樓市調控出奇招，５年內提前還房貸須繳違約金



《即日市況》﹡中美貿戰升溫，港股挫２４２點收２８３４０三連跌，成交９０４億



《深滬股市》﹡貿戰變數升級，滬綜指收跌１﹒８％軍工保險地產齊挫



《美元匯價》﹡日央維持超寬鬆幣策，日圓１１１﹒５０可沽；歐元最新報１﹒１６８２╱

８６，日圓最新報１１１﹒８９╱９０



《公司業績》﹡卡賓（０２０３０）半年多賺２４％至１﹒１億元人民幣，派１３﹒２港仙

﹡香港金融（００００７）中期按年多賺近２９倍至３２﹒７２億元，不派息

﹡時代中國（０１２３３）中期賺１１﹒８億元人民幣，增１﹒４倍，不派息



《公司資訊》﹡中國鐵塔（００７８８）於１﹒２６元訂價

﹡ＡＳＭ（００５２２）投資智能工廠軟件解決方案

﹡ＫＫ文化（００５５０）折讓１５％配新股，淨籌１﹒０３億

﹡小米（０１８１０）下周開售手機Ａ２，售價１９９９元；小米香港表示滿

意香港區銷售表現，尋找開店地點

﹡必瘦站（０１８３０）７月底止四個月同店銷售合約按年升４１％

﹡利福國際（０１２１２）向利福中國（０２１３６）收購「和三昧」日式餐

廳，涉資５２００萬元

﹡港交所（００３８８）李小加稱三地交易所已開始加緊推進「互聯互通」，

歌禮上市換大鑼

﹡歌禮（０１６７２）自身有研發能力且確保產品質量

﹡虎都（０２３９９）斥１０００萬元人民幣購網上消費品零售分銷平台

﹡信利國際（００７３２）向主席折讓近２％配股，淨額１﹒９８億元

﹡皇朝傢俬（０１１９８）出售哈爾濱商業開發項目，作價９３６５萬元人幣

﹡奧瑪仕（００９５９）終止出售手機遊戲應用程式

﹡遠東發展（０００３５）贏得澳洲黃金海岸停車場競標

﹡領視（００７８９）出售旗下證券業務

﹡寰宇（０１０４６）控股股東折讓３２％出售控股權予林小明，今復牌

﹡環球信貸（０１６６９）授出有抵押貸款４００萬元，年息１０％

﹡駿東（０８２７７）附屬斥３４５０萬元人民幣購石家莊物業辦公

﹡李文峰已辭任亞洲電視（００７０７）副主席

﹡榮威國際（０３３５８）首季度銷售訂單總額升１５至２０％

﹡百營環球資源（００７６１）或將子公司權益清盤分派償還債務，續停牌

﹡康宏環球（０１０１９）已進行多個行動促使股份復牌

﹡中國動物保健品（００９４０）上市地位覆核聆訊訂於９月舉行

﹡光滙石油（００９３３）復牌計劃待審核完成惟仍未有時間表，續停牌



《國企紅籌》﹡五礦資源（０１２０８）焦健辭任行政總裁，高曉宇接任

﹡協眾（０３６６３）４﹒４億購汽車經銷業務，部分發可換股債支付

﹡蒙牛乳業（０２３１９）發行５億美元債券

﹡中石化戴厚良稱密切關注利率匯率市場變動，加強經營形勢分析研判



《神州民企》﹡天大藥業（００４５５）完成收購中藥飲片產銷公司

﹡心連心（０１８６６）河南附屬引資６億元人民幣

﹡中滔環保（０１３６３）參建三江口環保園，總投資額１５０億元人民幣

﹡合景泰富（０１８１３）發行３﹒５億美元優先票據

﹡時代中國（０１２３３）人民幣貶值影響不大，料下半年毛利率達２６％－

２８％

﹡匯銀控股（０１１７８）終止與草根網絡就戰略合作協議磋商

﹡綠色動力環保（０１３３０）擴建浙江海寧市垃圾焚燒發電廠，涉１３億元

人民幣

﹡富力（０２７７７）７月合約銷售總金額升７６％

﹡世茂房地產（００８１３）首七月合約銷售總額升６５％

﹡中新控股（０８２０７）有意申請虛擬銀行牌照

﹡中國龍天（０１８６３）正與顧問達成復牌條件，續停牌



《中國要聞》﹡７月財新製造業ＰＭＩ小幅降至５０﹒８

﹡蘇州樓市調控出奇招，５年內提前還房貸須繳違約金

﹡住建部點名２０家房企和中介違規，涉保利、房天下

﹡莊榮文任中央網信辦公室主任，徐麟不再擔任

﹡戴德梁行表示信貸收緊，內地上季土地開發投資降９８％；戴德梁行料今年

國內地產投資者境外投資額降約４０％

﹡國企中國衛通擬滬Ａ上市，集資１２﹒８億元人民幣

﹡百度次季業績勝預期，營業收入增至２６０億元人民幣

﹡李克強擔任國務院西部地區開發領導小組組長

﹡南方電網獲賣方同意收購歐洲能源公司２５％股權

﹡報道指阿里為旗下餓了麼尋求３０億美元融資

﹡韓國７月對中國出口增２７％，受惠記憶體芯片需求升

﹡四川全面檢查融資擔保行業，嚴重違規將被釘牌

﹡人行表示第二季外資持境內人民幣資產規模按季增逾７％；人行逆回購九連

停，今日淨回籠２００億元；７月開展６９０５億ＭＬＦ及３７億ＳＬＦ

﹡內地基準煤炭價格下跌５％，創３月以來最大跌幅

﹡去年社保投資收益１８４６億元人民幣，收益率９﹒６８％

﹡國儲能源現債務危機，遭南韓債券持有人組團索賠

﹡新光控股公司債再崩跌，旗下三債價均低於６０元人民幣

﹡「拼多多」售假貨報道受關注，上海工商局將約談；拼多多回應監督要求：

全力配合相關部門開展調查

﹡上交所表示減費降負促活力，減免部分項目收費

﹡上海建計分政策和信用制度推進物業公司服務水平

﹡藥監局組成核查組，赴武漢核查百白破疫苗處置工作

﹡中美貿易戰升級前夕，傳雙方高層正尋求重啟談判

﹡中國外交部表示如果美方升級貿易戰，中國會反擊

﹡洛杉磯料貿易戰令港口貨運量下跌２０％

﹡崔天凱稱把中美關係搞好是歷史責任，沒人有權搞壞

﹡官媒評論指面對人民幣波動，普通人不妨佛系對待

﹡華大基因澄清誤導產婦事件：醫生已建議對方羊水穿刺

﹡外媒表示特斯拉計劃在中國工廠投資５０億美元

﹡碧桂園再現事故，今日下午上海一工地發生火災

﹡場外期權業務一級交易商名單公布，華泰及中金等入選

﹡券商場外期權業務掛勾個股標的共１１５２隻股票



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％，報１１０９８﹒１３點



《其他消息》﹡葉劉淑儀稱應在港推境外人士「限購令」；原則上不反對公私合作，惟反對

設獨立組織審批；贊成分拆運房局，曾與特首談細節

﹡蔡志忠看好中環中心前景，拆售餘貨或加價逾３％

﹡新民黨向特首提施政報告建議，倡境外填海增土地供應

﹡輕鐵屯門泳池站現沉降，港鐵：幅度未逾２厘米仍安全

﹡本港６月零售銷售額按年升１２％，上半年升１３﹒４％

﹡中原表示今年底私宅待售單位將回落至６０００個

﹡經絡表示首半年新取用貸款額接近歷史高位，定息近絕跡

﹡深股通額度全日用５﹒４３億；滬股通額度全日用５﹒４４億

﹡７月份澳門博彩收入按年升１０﹒３％，遜於市場預期

﹡匯豐現樓按揭１７連冠，樓花按揭２４月單月冠軍

﹡經絡表示首七個月現樓及樓花按揭齊跌，匯豐巿佔率稱冠

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