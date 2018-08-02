《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５３３３．８２ 跌 ８１．３７點╱０．３２％
標普５００ ２８１３．３６ 跌 ２．９３點╱０．１０％
納斯達克 ７７０７．２９ 升 ３５．５０點╱０．４６％
倫敦富時１００ ７６５２．９１ 跌 ９５．８５點╱１．２４％
法蘭克福ＤＡＸ １２７３７．０５ 跌 ６８．４５點╱０．５３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４９８．３７ 跌 １２．９３點╱０．２３％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．６６，歐元兌美元１．１６６６
02/08/2018 08:02
《日出而作》永利澳門季多賺５６％，聯局息率不變，油價跌約２％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５３３３．８２ 跌 ８１．３７點╱０．３２％
標普５００ ２８１３．３６ 跌 ２．９３點╱０．１０％
納斯達克 ７７０７．２９ 升 ３５．５０點╱０．４６％
倫敦富時１００ ７６５２．９１ 跌 ９５．８５點╱１．２４％
法蘭克福ＤＡＸ １２７３７．０５ 跌 ６８．４５點╱０．５３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４９８．３７ 跌 １２．９３點╱０．２３％
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