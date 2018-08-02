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02/08/2018 08:02

《日出而作》永利澳門季多賺５６％，聯局息率不變，油價跌約２％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５３３３．８２　跌　　　８１．３７點╱０．３２％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８１３．３６　跌　　　　２．９３點╱０．１０％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７７０７．２９　升　　　３５．５０點╱０．４６％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６５２．９１　跌　　　９５．８５點╱１．２４％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２７３７．０５　跌　　　６８．４５點╱０．５３％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４９８．３７　跌　　　１２．９３點╱０．２３％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．６６，歐元兌美元１．１６６６

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