《匯市走勢》聯儲局一如預期按兵不動，美元微升

《經濟通通訊社２日專訊》美元兌一籃子主要貨幣周三（１日）守住升幅，此前美國聯儲局

維持利率不變，但稱經濟強勁，暗示會於９月加息。

聯儲局發表聲明後，美元變動不大，美元指數收升０﹒１％至９４﹒６２９。

美元兌日圓微跌０﹒１％，歐元兌美元下跌０﹒３％，報１﹒１６５８美元，受累於７月製

造業ＰＭＩ回升力度較弱。

英鎊兌美元持平，市場靜待英內銀行將宣布貨幣政策的決定，市場普遍預計英倫銀行將進行

加息。（ｍｎ）

