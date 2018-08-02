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即市新聞

02/08/2018 08:15

《匯市走勢》聯儲局一如預期按兵不動，美元微升

　　《經濟通通訊社２日專訊》美元兌一籃子主要貨幣周三（１日）守住升幅，此前美國聯儲局
維持利率不變，但稱經濟強勁，暗示會於９月加息。
　　聯儲局發表聲明後，美元變動不大，美元指數收升０﹒１％至９４﹒６２９。
　　美元兌日圓微跌０﹒１％，歐元兌美元下跌０﹒３％，報１﹒１６５８美元，受累於７月製
造業ＰＭＩ回升力度較弱。
　　英鎊兌美元持平，市場靜待英內銀行將宣布貨幣政策的決定，市場普遍預計英倫銀行將進行
加息。（ｍｎ）

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