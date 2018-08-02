《國金與投資－曾廣標》貿易戰新招：攻心計

《國金與投資》美國與歐盟達成休戰協議，不少分析認為美歐今後將聯手對付中國，包括要

求中方加強保護知識產權及不能強制性轉讓技術，使中國在貿易戰的處境將更加不利。然而，歐

盟內部並非鐵板一塊，暫時的讓步是另有計謀。



＊歐倍增購美大豆，卻非開放農產品＊



歐盟的讓步主要是緩兵之計，即是先賺取進行談判的時間，以免特朗普向汽車徵收懲罰性關

稅。對於是否美歐完全免稅，歐盟內部有不同的看法，法國總統馬克龍近日表明，貨物住來不僅

是稅收問題，還包括環保等問題。對不少法國人來說，根本就不能接受美國的基因改善農產品，

而對法國車企而言，若互免關稅，美國車可望更易打入法國市場。因此，容克的讓步被法國傳媒

指為代表德國的利益。



當然，容克不是亳無道理地保證增購美國大豆。事實上，歐洲一些國家一向從巴西進口大豆

，包括基因改造的品種，用於餵養牲口，有認為這不至於影響人類的健康，即是說歐洲人的環保

標準也不是一致的，但對於直接進食基因改造食品，則絕大部分歐洲人還是避之則吉。



中國實質上停止輸入美國大豆之後，改買巴西大豆，令後者的價格上漲，反之美國豆價則下

跌，因此，容克可以拍心口謂歐盟會進口更多美國大豆，事實上，７月份買入的美國大豆已經增

加兩倍。



特朗普親自到各農業州報喜，但農民們對於貿易戰仍有不同的看法，而以反對者居多，因此

，若果歐洲只是多買一些大豆，而不能填補中國不買美國農水產等大量貨品，則到時特朗普也很

難向粉絲們交待。



＊特朗普對伊朗改為軟硬分化＊



特朗普本來以為，當歐洲妥協之後，證明了強力政策有效，於是他甚至敢於暗示可以用核武

器對付伊朗。然而，地緣政治的發展卻非如他所料。情報消息指出，若強轟伊朗，後者可能會即

即對沙特阿拉伯動武，到時油價必定飛升，令到美國的通脹急升溫，同時，伊朗在中東的什葉派

盟友，包括黎巴嫩真主黨和也們的胡塞武裝，都有能力打擊美國在中東的盟友，事實上，在也門

的戰火，近期逼使沙特改變運油的航線。



另一方面，金正恩雖然好像很聽話，然而，在兩韓離散家庭團聚的安排上，平壤節外生枝謂

要南韓放還「被綁架」的一批北韓「脫北者」。此外，情報消息顯示，金正恩還在暗中生產新的

長程導彈，並未真正加速無核化進程。



特朗普「任性外交」的表面成績，對共和黨在中期選舉的選情未必有利。１０月起是美國農

產品的出口旺季，若大多數農戶的情況未改善，則共和黨內也會更加混亂。事實上，在農業州爭

取連任的共和黨人，有些支持特朗普，有些則反對打貿易戰。



近日，特朗普突然多番表示願無條件與伊朗總統魯哈尼會晤，這顯然是改變策略，欲對伊朗

內部進行分化。魯哈尼是務實派，對話本來也是正常的，但伊朗強硬派勢對此必定反對。



＊中美探討重開談判，美續施哃嚇＊



西方傳媒亦傳出消息，中美已在探討恢復貿易談判的可能性，但消息又謂，若中方不讓步，

則美方宣布的第二輪２０００億美元中國產品，所徵的關稅可能由原先宣布的１０％增加至

２５％。明顯的，中美在貿易糾紛問題上已恢復一些接觸，而美方欲軟硬兼施。



＊再提高關稅，欲害人先害己＊



中美之間的互相關稅懲罰，目前各自為３４０億美元，首輪另一批１６０億美元的貨品被視

為美國很快便會加徵關稅，估計，到時中方也會立即相應反擊。至於第二輪總值２０００億美元

的中國貨品，則暫時只是美方單方面出手，中國由於找不到足夠的美國貨，即時列不出一張清單

來。然而，在第二輪清單中，已包括不少消費品，即是部分新徵關稅很可能要由美國消費者買單

。若果關稅增至２５％，則更必定如此。至於所謂全部五千億元中國輸美貨品都要加關稅的哃嚇

，到時即時的受害者也是美國的消費者。若果美國可以輕易不用中國消費品，則貿易逆差也不會

愈積愈多了！



特朗普要應付中期選舉，上策應是逼使或誘使中國恢復及增購美國農產品；不過，特朗普基

本上仍採取大棒政策，美國商務部最新又宣布新增制裁４４間涉軍工業的中國公司，在這種情況

下，北京只好沉著應戰，而人民幣繼續偏弱似屬必然。《資深評論員 曾廣標》

