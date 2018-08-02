【ＩＰＯ反應】消息指中國鐵塔公開發售超購０﹒３倍，人人有份

《經濟通通訊社２日專訊》市場消息人士指出，中國鐵塔（００７８８公開發售部分僅超購

０﹒３倍，共獲４﹒５萬人認購，當中約１﹒２萬人申購一手（２０００股），人人有份獲分派

股份。

消息指鐵塔擬以招股價下限１﹒２６元定價，集資約５４３億元。該股下周三（８日）掛牌

。

另外，富時集團（ＦＴＳＥ）公布，中國鐵塔符合快速納入基準，最快８月１４日收市時將

其納入富時全球指數，但可能不達中資股頭２０大市值，未必如小米般，能快速納入富時中國

５０指數。（ｅｃ）

