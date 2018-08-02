【ＩＰＯ反應】消息指百濟（６１６０）孖展認購佔公開發售４２％

《經濟通通訊社２日專訊》據報引述８家券商消息指出，百濟神州（０６１６０）吸引

２﹒８億元的孖展認購，相當於面向香港散戶發行規模約６﹒５９億元的４２％。

百濟神州招股價為每股９４﹒４至１１１﹒６元，發售６５６０萬股，９１％作配售股份，

９％作公開發售，集資規模６１﹒９億至７３﹒２億元。以每手１００股計算，入場費為

１１２７２﹒４６元。百濟神州專注於開發及商業化用於治療癌症的創新型分子靶向及腫瘤免疫

治療藥物。

百濟神州今日（２日）中午截止招股，下周三（８日）主板掛牌。（ｅｃ）

