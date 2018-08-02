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02/08/2018 09:10

《專家之言－黃德几》金蝶大力發展雲服務，觀望中期業績

　　《專家之言》金蝶（００２６８）為企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，以管理
軟件（ＥＲＰ）為核心，大力發展雲服務和大數據服務。根據ＩＤＣ報告顯示，金蝶旗下「金蝶
雲」在中國ＳａａＳ　ＥＲＰ領域的佔有率排名第一。而集團致力應用人工智能、大數據及雲端
等服務幫助客戶轉型。其中，集團推出中國第一個智慧財務機械人，利用雲計算等技術幫助客戶
減少人手和成本，以及提高財務計算效率。

＊毛利率維持８１﹒５％水平＊

　　截至去年１２月底止年度，集團營業額按年上升２３﹒７％至２３﹒０３億元（人民幣，下
同），純利按年上升７﹒６％至３﹒１億元，毛利率維持在８１﹒５％的水平，而經營利潤率上
升４﹒９個百分點至１８﹒３％。期末，營運活動產生的淨現金，較２０１６年同期上升
３４﹒６％至８﹒２４億元。集團分別在深圳、上海、北京設有三個軟件園，與超過６８０萬家
企業、政府等組織提供服務。
　　至於市場注視的雲服務業務，去年分部收入按年增加６６﹒７％至５﹒６８億元，佔總收入
的２４﹒７％，仍然錄得虧損，蝕１﹒１４億元。不過，隨著雲業務持續發展，集團有望成為內
地ＳａａＳ市場主要營運者，令有關業務逐步踏入收成期。期內，金蝶雲繼續保持快速增長，按
年上升８７﹒７％至３﹒９億元，收入佔比１７﹒１％。期內，金蝶雲的客戶數按年增加超過
１２０％，續費率保持在９０％以上。集團正在研發新一代金蝶雲，並擬結合ＡＩ技術的辦公產
品。

＊８﹒２元吸納，目標１０元＊

　　集團的ＥＲＰ業務穩定增長，去年分部收入按年上升１４﹒１％至１７﹒３５億元，佔總收
入的７５﹒３％。今年５月，集團與中國長城簽訂一份戰略合作框架協議，根據協議，未來雙方
將合力加快推進金蝶企業信息化運用於中國長城「ＰＫ平台」的適配及融合，為客戶帶來優質的
信息化解決方案。
　　集團將於本月１５日公佈今年中期業績，值得留意。走勢上，７月５日跌至７﹒１元（港元
，下同）止跌回升，各主要平均線呈順向排序屬利好，惟ＳＴＣ％Ｋ續走低於％Ｄ線，
ＭＡＣＤ牛轉熊差距，宜候低８﹒２元吸納，反彈阻力１０元，不跌穿８﹒３元續持有。
《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆者無持有上述股份）

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