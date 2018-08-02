貿戰升溫且下月美國加息機會增，港股最新挫逾四百點逼２７９００

《經濟通通訊社２日專訊》美國總統特朗普昨日宣布，擬將針對２０００億美元中國貨的稅

率，由１０％大增至２５％，加上儲局暗示下月加息，港股繼昨日收跌２４２點後，今早低開

１８１點後，跌幅擴大，最新報２７９１９，跌４２０點或跌１﹒４８％，主板成交

２９５﹒５１億元。國企指數報１０８０３，跌１﹒５５％或跌１６９點。

上證綜合指數報２７７６，跌４７點或跌１﹒７０％。

本港即月期指新報２７８８４，跌４１１點，低水３６點。即月國指期貨報１０８２２ ，

跌１６４點，高水１９點。

騰訊（００７００）現價跌２﹒７６％，報３４５﹒２元，再創九個月低位，暫成交約

１４１８萬股，涉資４９﹒５３億元。

中移動（００９４１）跌０﹒８６％，報６９﹒２５０元；匯控（００００５）跌

１﹒２１％，報７３﹒３５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒９７％，報６６﹒６５元。

中資金融股全面向下，建行（００９３９）跌１﹒５６％，報６﹒９６元；工行

（０１３９８）軟１﹒０４％報５﹒７３元；國壽（０２６２８）跌１﹒８４％，報１９﹒１６

元；平保（０２３１８）跌２﹒０７％報７０﹒８５元。

美國蘋果公司股價走高，惟本港概念股全線跌，舜宇（０２３８２）跌３％報１２２﹒９０

元；瑞聲科技（０２０１８）挫３﹒２７％，報９４﹒６５元。（ｅｃ）

