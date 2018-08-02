《專家之言－李偉傑》外圍氣氛仍較差，港股恐出現更深調整

《專家之言》Ｆａｃｅｂｏｏｋ業績增長較大行預期為低，股價已大幅滑落，同時亦觸發科

網股份資金流出，科技股近期調整幅度相當深，另外內房股亦繼續受樓市調控力度未見放鬆，以

中共中央政治局召開會議，強調下決心解決好房地產市場問題，堅持因城施策，促進供求平衡，

合理引導預期，整治市場秩序，堅決抑制樓價上漲，加快建立促進房地產市場平衡發展長效機制

，強硬態度市場意味著下半年樓市調控未見放鬆，再加上碧桂園（０２００７）旗下金岸區碧桂

園城市之光建設工地，發生一處圍牆和活動板坍塌，導致六人死亡，集團月內第三宗意外，在２

７日晚宣布全國停工整改，雖然集團只截至目前約有９８％碧桂園的工地通過驗收並復工，全國

已經復工的工地超過２４００個，尚有６０餘個項目仍未完成整改，但內房股近期面對拋售壓力

仍未消除，就算有個別內房企業發盈利預喜，暫時仍未有正面反應，一同跟隨內房下沉，估計短

線仍需時間作消化。



＊關注內險及基建三雄＊



而內地經濟過去均以三頭馬車作經濟增長主導的進出口、內需、基建投資，現時進出口正受

貿易戰等消息主導，帶來不明朗因素升溫，內需亦只能循序漸進，提升居民收入及理想消費模式

才可進一步發光發熱，反而基建項目每次遇著經濟危機時，往往能提出提供支撐經濟增長動力，

所以見近期「基建三寶」中鐵建（０１１８６）、中鐵（００３９０）和中交設

（０１８００），另外中資保險股亦相繼發出盈利預喜，雖然主要受傳統險準備金折現假設更新

影響，但最少可吸引資金在低位作部署，下跌空間有限制，而港股仍維持在２８４００點水平浮

動，但形態上仍未少除上落市格局高低波動點在２７８００點至２９１００點水平，在低成交缺

乏方向下，在外圍氣氛仍較差，加上投資氣氛脆弱，有機會今次港股會出現更深調整。《財經評

論員 李偉傑》（筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

