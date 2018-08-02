  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/08/2018 09:22

貿戰憂慮持續，港股低開１８１點報２８１５９，國指跌７７點

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國聯邦儲備局議息後維持利率不變，但上調經濟評估，市場預
期將會９月加息。不過，市場仍為貿易戰而擔憂，美股道指一度略為擴大跌幅至１３６點，收市
只跌８１點。標指下滑０﹒１０％，收報２８１３點；蘋果業績理想，納指反彈０﹒４６％，報
７７０７點。
　　港股夜期跌１４９點或０﹒５３％報２８１４６點，低水１９５點。港股ＡＤＲ比例指數跌
０﹒２２％或６２點，收報２８２７７點。
　　港股低開１８１點報２８１５９點。國指跌７７點報１０８９５點。
　　內需股繼續成資金避風港，旺旺（００１５１）升１﹒９９％，報６﹒６７元，暫升幅最大
藍籌。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　７３﹒８０元　　　下跌０﹒６１％
　　港交所　（００３８８）　　２２８﹒００元　　　下跌０﹒５２％
　　騰訊控股（００７００）　　３５２﹒８０元　　　下跌０﹒６２％
　　建設銀行（００９３９）　　　　７﹒００元　　　下跌０﹒９９％
　　中國移動（００９４１）　　　６９﹒５０元　　　下跌０﹒５０％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６７﹒３０元　　　無升跌
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒７４元　　　下跌０﹒８６％
　　中國平安（０２３１８）　　　７１﹒５０元　　　下跌１﹒１７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道02/08/2018
【荷蘭日本直擊】型住過晚年，與長壽作戰
生財有道02/08/2018
盈利增長靠新燃料 搜狗棄「三級火箭」抗百度
國際動態02/08/2018
墨客機失控撞地 103人奇蹟生還
中國故事01/08/2018
【京城近觀】雨後春筍般涌現的京東便利店
FOCUS01/08/2018
【FOCUS】諳美帝引爆中國經濟危機用心 「六大穩」全線布陣
專訪01/08/2018
【年金解惑－專訪】中銀人壽老建榮：愈年輕購買年金回報愈高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞Pacific Coffee 26週年港式情懷限定套裝

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【etnet Bonus賞你】華懋集團六大商場 x芝麻街「So Cute! Sports 毛巾」+「萌小小球鞋袋」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN