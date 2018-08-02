貿戰憂慮持續，港股低開１８１點報２８１５９，國指跌７７點

《經濟通通訊社２日專訊》美國聯邦儲備局議息後維持利率不變，但上調經濟評估，市場預

期將會９月加息。不過，市場仍為貿易戰而擔憂，美股道指一度略為擴大跌幅至１３６點，收市

只跌８１點。標指下滑０﹒１０％，收報２８１３點；蘋果業績理想，納指反彈０﹒４６％，報

７７０７點。

港股夜期跌１４９點或０﹒５３％報２８１４６點，低水１９５點。港股ＡＤＲ比例指數跌

０﹒２２％或６２點，收報２８２７７點。

港股低開１８１點報２８１５９點。國指跌７７點報１０８９５點。

內需股繼續成資金避風港，旺旺（００１５１）升１﹒９９％，報６﹒６７元，暫升幅最大

藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７３﹒８０元 下跌０﹒６１％

港交所 （００３８８） ２２８﹒００元 下跌０﹒５２％

騰訊控股（００７００） ３５２﹒８０元 下跌０﹒６２％

建設銀行（００９３９） ７﹒００元 下跌０﹒９９％

中國移動（００９４１） ６９﹒５０元 下跌０﹒５０％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒３０元 無升跌

工商銀行（０１３９８） ５﹒７４元 下跌０﹒８６％

中國平安（０２３１８） ７１﹒５０元 下跌１﹒１７％

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