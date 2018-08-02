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即市新聞

02/08/2018 16:47

《盤後部署》港股積弱難以挽回，下一級或見２６０００點

　　《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美股三大指數個別發展，蘋果公司業績造好繼續帶動納指向
上發展並升３５點，道指及納指則分別下挫８１點及２點。雖然美國聯儲局維持不加息，但議息
報告多次提及美國經濟「強勁」，外界解讀下月及年尾加息機會大增，加上美國政府確認總統特
朗普建議對２０００億美元的中國商品加徵關稅幅度提高至２５％，港股方面今早低開１８１點
後跌幅擴大，最多一度跌７６２點，見２７５７８點創十個月低位，最終全日仍跌６２６點或２
﹒２１％，報２７７１４點。恆指５０隻成分股中有４９隻下跌。全日主板成交１０７２億元增
加１８﹒５４％。
　　國指收１０７１５點，跌２５７點或２﹒３５％；滬指跌５６點或２％，報２７６８點。

＊永利澳門業績遜預期拖累賭股，騰訊試守３４０關＊

　　永利澳門（０１１２８）次季純利增長５６％，但不符合大行預期，野村雖然預料澳門博彩
收入勝預期，但無助濠賭股發展，永利澳門最終跌９﹒５９％收２０﹒７５。銀娛
（０００２７）跌５﹒３１％報５８﹒８５元。今年適逢世界盃效應，加上內地限制資金外流等
影響澳門賭業，在第二季業績中將逐步顯現。
　　科技股方面，騰訊（００７００）今日再失３５０元關口，最低一度見３４０﹒４元，其他
科技股亦被拖累，舜宇（０２３８２）及瑞聲（０２０１８）分別跌３﹒０８％及３﹒４７％，
報１２２﹒８元及９４﹒４５元。雖然股王騰訊跌入超賣區，但不少大行分析指對騰訊次季業績
有保留，受高基數效影響，騰訊遊戲業務難以保持強勁增長；而大行對手機設備股亦較看淡，分
析師指手機零件的訂單方面增速減慢，而且未見有太多新技術硬件出現，因此由科技股帶領大市
上行的神話難以再現。

＊恆指調整期或未完畢，下一步看淡至２６０００點＊

　　港股一口氣連殺２８０００點至２７５００牛證重貨區，隨著次季業績期來臨，預料恆指本
月走勢波動，投資者需作好部署。從技術圖表中顯示，雖然恆指ＲＳＩ指數跌入超賣區，但不意
味調整期完結，其中ＭＡＣＤ顯示恆指轉勢向下，加上陰陽燭顯示兩個「小圓頂」，恆指再度下
試機會頗大，下一個明顯技術支持位可能要回到去年七月時的２６０００關口，但該位支持力度
薄弱，能否試低反彈仍為未知之數。
　　另外，港股走向還望人民幣表現，雖然今日人民幣中間價上調至６﹒７９４２終指四連跌，
但大行德銀對人民幣依然看淡，該行預料人民幣年尾預測由６﹒８０下調至６﹒９５，２０１９
年底預測由７﹒２０下調至７﹒４０。該行預料中國今年上半年可能錄得１５０億美元的經常性
赤字，為自１９９８年以來首次錄得半年度赤字，反映大市疲弱因素持續。（ｕｌ）

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