《經濟通通訊社２日專訊》美國供應管理協會（ＩＳＭ）公布，７月製造業指數由６０﹒２
降至５８﹒１﹒２，不及市場預期，但仍遠高於５０盛衰分界線。。
供應商交貨分項指數下跌６﹒１點至６２﹒１，在６月創下１４年高位後仍保持在較高水平
，因勞力短缺及內需強勁突顯出經濟強勁，而貿易關係緊張及經濟強勁是造成交貨延遲的主因。
進口關稅導致的原材料價格上升，將逐步轉嫁予國內消費者，雖然投入物價指數７月下降，
但仍然處於高位。（ｍｎ）
02/08/2018 08:48
《外地經濟》美國７月ＩＳＭ製造業指數降至５８﹒１，遜預期
《經濟通通訊社２日專訊》美國供應管理協會（ＩＳＭ）公布，７月製造業指數由６０﹒２
降至５８﹒１﹒２，不及市場預期，但仍遠高於５０盛衰分界線。。
供應商交貨分項指數下跌６﹒１點至６２﹒１，在６月創下１４年高位後仍保持在較高水平
，因勞力短缺及內需強勁突顯出經濟強勁，而貿易關係緊張及經濟強勁是造成交貨延遲的主因。
進口關稅導致的原材料價格上升，將逐步轉嫁予國內消費者，雖然投入物價指數７月下降，
但仍然處於高位。（ｍｎ）
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