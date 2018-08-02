《外地經濟》美國７月ＩＳＭ製造業指數降至５８﹒１，遜預期

《經濟通通訊社２日專訊》美國供應管理協會（ＩＳＭ）公布，７月製造業指數由６０﹒２

降至５８﹒１﹒２，不及市場預期，但仍遠高於５０盛衰分界線。。

供應商交貨分項指數下跌６﹒１點至６２﹒１，在６月創下１４年高位後仍保持在較高水平

，因勞力短缺及內需強勁突顯出經濟強勁，而貿易關係緊張及經濟強勁是造成交貨延遲的主因。

進口關稅導致的原材料價格上升，將逐步轉嫁予國內消費者，雖然投入物價指數７月下降，

但仍然處於高位。（ｍｎ）

